    ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വം: 1227 കോ​ടി കെ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ണമെന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി; സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 9531 കോ​ടി

     എം.​എ​സ്.​സി എ​ൽ​സ-3 ക​പ്പ​ൽ

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​തീ​ര​ത്ത് അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ എം.​എ​സ്.​സി എ​ൽ​സ-3 ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ 1227.62 കോ​ടി രൂ​പ ക​മ്പ​നി കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി നാ​ശ​ത്തി​ന് 9531 കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ഡ്മി​റാ​ലി​റ്റി സ്യൂ​ട്ടി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ്​ എം.​എ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കീ​മി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഈ ​തു​ക​യോ ഇ​തി​ന്​ തു​ല്യ​മാ​യ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യോ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ചാ​ൽ ​ജൂ​ലൈ ഏ​ഴി​ലെ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പ്ര​കാ​രം വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്ത്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എം.​എ​സ്.​സി അ​ക്കി​റ്റെ​റ്റാ​റ്റ-2 എ​ന്ന ക​പ്പ​ൽ വി​ട്ട​യ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന നാ​ശ​ന​ഷ്ട​വും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ, പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കു​ണ്ടാ​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ, മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ 9531 കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, എം.​എ​സ്.​സി-3 ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി​യ​തു​മൂ​ലം ഗു​രു​ത​ര പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കേ​ര​ള തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 14.5 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ലി​ന് പു​റ​ത്താ​യ​തി​നാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന​ല്ലാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഡ്മി​റാ​ലി​റ്റി സ്യൂ​ട്ട് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്​​ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ എം.​എ​സ്.​സി മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വാ​ദം. മു​ങ്ങി​യ ക​പ്പ​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എം.​എ​സ്.​സി അ​ക്കി​റ്റെ​റ്റ-2 ക​പ്പ​ലി​ന്റെ​യും ഉ​ട​മ​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​ണെ​ന്നും വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. ഈ ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ 1227.62 കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ​കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട 9531 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക്​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ക​പ്പ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്. നി​ല​വി​ൽ 1227 കോ​ടി രൂ​പ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തു കൂ​ടു​ത​ൽ വ​സ്തു​ത​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ധി​ക സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക്കാ​യി ഇ​തേ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ക​പ്പ​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മു​ന്ന​യി​ക്കാം.

