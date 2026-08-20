എം.ആർ. രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 20 Aug 2026 4:11 PM IST
Updated Ondate_range 20 Aug 2026 4:11 PM IST
എം.ആർ. രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - M.R. Radhakrishna Menon passed away
കൊച്ചി: തേവയ്ക്കൽ രാധാ നിവാസിൽ റിട്ട. ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ എം.ആർ. രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ (81) അന്തരിച്ചു. ചേർത്തല മൂന്നാംകര കുടുംബാംഗമാണ്. ഭാര്യ: പരേതയായ തലശ്ശേരി പിണറായി കുനിയിൽ സരോജിനി.
മക്കൾ: ബേബി റീന-അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, (ഭാരതമാതാ കോളജ്- തൃക്കാക്കര), ആർ.കെ. ബിജുരാജ് - ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ, (മാധ്യമം), ഡോ. ബിനുരാജ് മേനോൻ ആർ.കെ (അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ യു.കെ).
മരുമക്കൾ: സജിത്ത് മേനോൻ - അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ, (സാഫ്രോൺ തൊറാപ്യൂട്ടിക്കൽസ്), മിന്നു വേണുഗോപാൽ - സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ, മാതൃഭൂമി, കൊച്ചി, ഡോ. നവ്യ മേനോൻ ( യു.കെ) സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30 കാക്കനാട് അത്താണി പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story