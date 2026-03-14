Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎം.​ആ​ര്‍....
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 March 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 10:48 PM IST

    എം.​ആ​ര്‍. അജിത്​കുമാറിനെ ബെവ്​കോ സി.എം.ഡി ആയി നിയമിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    എം.​ആ​ര്‍. അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സി.​എ.​ടി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ എ​ക്​​സൈ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യ എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ര്‍. അ​ജി​ത് കു​മാ​റി​നെ ബി​വ​റേ​ജ​സ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ബെ​വ്കോ) ചെ​യർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി (സി.​എം.​ഡി) നി​യ​മി​ച്ചു. ബെ​വ്​​കോ എം.​ഡി​യാ​യി​രു​ന്ന ഐ.​ജി ഹ​ര്‍ഷി​ത അ​ട്ട​ല്ലൂ​രി​യെ ട്രാ​ഫി​ക് ഐ.​ജി​യാ​യി മാ​റ്റി​നി​യ​മി​ച്ചു.

    എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍, ബെ​വ്കോ ചെ​യ​ര്‍മാ​ൻ എ​ന്നീ പ​ദ​വി​ക​ള്‍ വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ജി​ത് കു​മാ​റി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ പ​ദ​വി​യി​ല്‍നി​ന്ന് നീ​ക്കി ബെ​വ്​​കോ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. അ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല​കൂ​ടി ന​ൽ​കി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട കേ​ഡ​ര്‍ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ഐ.​എ.​എ​സു​കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ നി​യ​മി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ന​ലി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. അ​ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ്​ എ​ക്​​സൈ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ര്‍ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceMR Ajith KumarLatest News
    News Summary - M.R. Ajith Kumar Bevco CMD
    X