Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസിനിമ വിലക്ക്: റസൂൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:15 PM IST

    സിനിമ വിലക്ക്: റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ വിവാദം കനക്കുന്നു

    സിനിമ വിലക്ക്: റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ വിവാദം കനക്കുന്നു
    റസൂൽ പൂക്കുട്ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യി​ൽ (ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ) സി​നി​മ വി​ല​ക്ക്‌ നേ​രി​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ വി​വാ​ദം ക​ന​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​ത്‌ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഇ​തി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. കേ​ന്ദ്രം വി​ല​ക്കി​യ സി​നി​മ​ക​ളെ​ല്ലാം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്‌ സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ല​ക്കി​യ ആ​റ്‌ സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നാ​ണ്‌ വി​മ​ർ​ശ​നം.

    ആ​റ്‌ സി​നി​മ​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ബോം​ബാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നി​രോ​ധി​ച്ച​തെ​ന്ന് ത​നി​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന്‌ റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്‌ വി​വാ​ദ​മാ​യ​ത്‌. റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​റ്‌ സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് എ​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ് എ​നി​ക്ക് വ​ലു​തെ​ന്നും റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ്ട​ത​ല്ലേ​യെ​ന്നാ​ണ്‌ ച​ല​ച്ചി​ത്ര -സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി.​കെ. ജോ​സ​ഫ്‌ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്‌.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‌ ഒ​രു സി​നി​മ ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്യാ​നോ നി​രോ​ധി​ക്കാ​നോ യാ​തൊ​രു അ​ധി​കാ​ര​വും ഇ​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്‌ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നി​ല​പാ​ടി​ന്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത്‌. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ഫി​ലിം ഫെ​സ്‌​റ്റി​വ​ലി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന പ്ര​കാ​രം സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്‌ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​ത്‌. ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​ക​ളി​ൽ മു​മ്പ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പോ​ലും അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ ചി​ല​ത് മാ​ത്ര​മെ​ടു​ത്ത്‌ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്‌ റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ വാ​ദം. നി​ല​വി​ലെ വി​വാ​ദം ത​ന്നെ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ലേ​ബ​ൽ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​താ​ണ്. ഞാ​നൊ​രു ഭാ​ര​തീ​യ​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലു​ട​ൻ നി​ങ്ങ​ളൊ​രു ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ര​നാ​ണോ​യെ​ന്ന്‌ ചോ​ദി​ക്കും. ഇ​തൊ​ന്നും കൂ​ടാ​തെ ത​ന്നെ ത​നി​ക്കൊ​രു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​കാം. ത​ന്റേ​താ​യ രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു സ്ഥാ​ന​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്‌. ഇ​ത്‌ ര​ണ്ടും കൂ​ട്ടി​ക്കു​ഴ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

