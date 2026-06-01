സ്കൂൾ തുറന്നു, ഇനി തോന്നുംപടി ഓടാൻ കഴിയില്ല; ടിപ്പറുകൾക്ക് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സമയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

സ്കൂൾ തുറന്നു, ഇനി തോന്നുംപടി ഓടാൻ കഴിയില്ല; ടിപ്പറുകൾക്ക് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സമയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ നിരത്തിൽ ടിപ്പറുകൾക്ക് സമയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. ടിപ്പറുകൾ ഓടാൻ പാടില്ലാത്ത സമയം വ്യക്തമാക്കികൊണ്ട് വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർദേശം പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ പൊലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.
വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ സമയം
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രാവിലെ 8.00-1.00 വരെയും വൈകിട്ട് 3.00-4.30 വരെയും കൊല്ലത്ത് 8.30-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 3.30-4.30 വരെയും ടിപ്പർ ഓടിക്കരുതെന്നാണ് നിർദേശം. പത്തനംതിട്ടയിൽ രാവിലെ 8.30-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 3.00 മുതൽ 4.30 വരെയും ആലപ്പുഴയിൽ രാവിലെ 8.30- 10 വരെയും വൈകിട്ട് 3.30-5.00 വരെയും ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ രാവിലെ 8.30 - 9.30 വരെയും വൈകിട്ട് 3.30-4.30 വരെയും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഇടുക്കിയിൽ രാവിലെ 8.30-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 4.00മുതൽ 5 വരെയും എറണാകുളത്ത് 8.30-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 4.00-5.00 വരെയുമാണ് സമയ നിയന്ത്രണം. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ രാവിലെ 8.30-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 4.00-5.00 വരെയും തൃശൂരിൽ രാവിലെ 8.30-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 3.30-5.00 വരെയുമാണ് നിയന്ത്രണം.
പാലക്കാട് രാവിലെ 8.30-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 3.30-5.00 വരെയും മലപ്പുറത്ത് രാവിലെ 8.30-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 3.30 മുതൽ 5.00 വരെയും നിയന്ത്രണ സമയം. കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ രാവിലെ 8.30-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 3.30-3.30 വരെയാണ് നിയന്ത്രണം. കണ്ണൂരിൽ രാവിലെ 8.00-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 4.00-6.00 വരെയും കാസർകോഡ് രാവിലെ 9.00-10.00 വരെയും വൈകിട്ട് 4.00-5.00 വരെയുമാണ് സമയ നിയന്ത്രണം.
