നിയമ ലംഘകർ സൂക്ഷിക്കുക; മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇനി മുതൽ മഫ്തിയിലും

Posted Ondate_range 21 Feb 2026 6:02 PM IST
Updated Ondate_range 21 Feb 2026 6:02 PM IST
നിയമ ലംഘകർ സൂക്ഷിക്കുക; മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇനി മുതൽ മഫ്തിയിലുംtext_fields
News Summary - Motor Vehicle Department officials will now also be in Mufti
തിരുവനന്തപുരം: നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇനി മുതൽ മഫ്തിയിൽ നിരത്തിലിറങ്ങും. കാൽ നടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമീഷണറുടെ നിർദേശം.
നിയമ ലംഘകരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പിഴത്തുക ഇ-ചലാനയി വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയക്കും. സീബ്രാ ലൈനിന് മുകളിലോ ലൈനിൽ നിന്നും ഒന്നര മീറ്റർ ദൂര പരിധി പാലിക്കാതെയോ വാഹന നിർത്തുന്നവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാനാണ് നിർദേശം. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ മഫ്തിയിൽ റോഡിലിറങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ക്വാഡുകളായി തിരിഞ്ഞ് പരിശോധ നടത്തും.
