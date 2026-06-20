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    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 10:26 PM IST

    മോ​ട്ടോ​ർ​വാ​ഹ​ന ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ നോ​ക്കു​കു​ത്തി; അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

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    മോ​ട്ടോ​ർ​വാ​ഹ​ന ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ നോ​ക്കു​കു​ത്തി; അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഖ​ജ​നാ​വി​ന് ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി സം​സ്ഥാ​ന അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലെ മോ​ട്ടോ​ർ​വാ​ഹ​ന ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ. നി​കു​തി അ​ട​ക്കാ​തെ​യും പെ​ർ​മി​റ്റ് എ​ടു​ക്കാ​തെ​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നെ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ർ​വാ​ഹ​ന ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ് നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​വു​ന്ന​ത്.

    പെ​ർ​മി​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​കു​തി​ക​ളോ മ​റ്റു ഫീ​സു​ക​ളോ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന പോ​ലും നി​ല​വി​ൽ ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര വ​കു​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് പ​ക​രം ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​സം​ഘം ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും നി​കു​തി​യു​ൾ​പ്പ​ടെ വി​വി​ധ ഫീ​സു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും മോ​ട്ടോ​ർ​വാ​ഹ​ന ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മോ​ട്ടോ​ർ​വാ​ഹ​ന ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കു​റ​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ 19 ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളും രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യു​ള്ള എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 16 മ​ണി​ക്കൂ​റും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി യ​ഥേ​ഷ്ടം അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നെ​ത്താം. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഒ​ട്ടും പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​സം​ഘം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​വെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും കാ​മ​റ​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത​തും ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തെ പ​ക​ൽ എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. പ​ക​ൽ പോ​ലും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​സൗ​ക​ര്യം പോ​ലും ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ ലോ​ഡു​മാ​യി ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി വ​കു​പ്പി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ആ​ർ.​ടി, സ​ബ് ആ​ർ.​ടി, ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും എം.​വി.​ഐ, എ.​എം.​വി.​ഐ, ഒ.​എ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ എ​ട്ടു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 19 ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ 46 പേ​രാ​ണ് സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

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    TAGS:motor vehicleReportLatest NewsKerala
    News Summary - Motor vehicle checkpoints are being targeted; expert group report says they should be closed
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