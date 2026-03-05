Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 March 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 9:55 AM IST

    വൃക്ക ദാനംചെയ്യാൻ മാതാവ് തയാർ; കനിവുതേടി ഗൃഹനാഥൻ

    വൃക്ക ദാനംചെയ്യാൻ മാതാവ് തയാർ; കനിവുതേടി ഗൃഹനാഥൻ
    ഷാ​ബു

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: വൃ​ക്ക​ക​ൾ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​ൻ ക​നി​വ്​ തേ​ടു​ന്നു. വൃ​ക്ക ദാ​നം​ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​താ​വ് വ്‍യാ​റാ​ണ്. ചു​ണ്ട വാ​ഴോ​ട്ടു​പ​ച്ച ഷാ​ബു മ​ൻ​സി​ൽ ഷാ​ബു (48) ആ​ണ് വൃ​ക്ക​ക​ൾ ത​ക​രാ​റാ​യി ജീ​വ​ന് വേ​ണ്ടി യാ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. 70 വ​യ​സ്സു​ള്ള മാ​താ​വാ​ണ് വൃ​ക്ക ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് .

    ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബം ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. നാ​ല് സെ​ന്റ് വ​സ്തു​വും ചെ​റി​യ വീ​ടും ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി പ​ണ​യം​വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ജീ​വ​ൻ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ട തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്നു. അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​ർ: 4862962324. IFCS: SBIN0061701, എ​സ്.​ബി.​ഐ ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം. ഫോ​ൺ: 8714158290.

    TAGS:treatment helpKidneykidney donationKerala News
    News Summary - Mother ready to donate kidney; seeks helps
