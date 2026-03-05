വൃക്ക ദാനംചെയ്യാൻ മാതാവ് തയാർ; കനിവുതേടി ഗൃഹനാഥൻ

വൃക്ക ദാനംചെയ്യാൻ മാതാവ് തയാർ; കനിവുതേടി ഗൃഹനാഥൻtext_fields
കടയ്ക്കൽ: വൃക്കകൾ തകരാറിലായ ഗൃഹനാഥൻ കനിവ് തേടുന്നു. വൃക്ക ദാനംചെയ്യാൻ മാതാവ് വ്യാറാണ്. ചുണ്ട വാഴോട്ടുപച്ച ഷാബു മൻസിൽ ഷാബു (48) ആണ് വൃക്കകൾ തകരാറായി ജീവന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നത്. 70 വയസ്സുള്ള മാതാവാണ് വൃക്ക നൽകുന്നത് .
ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനത്തിലാണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. നാല് സെന്റ് വസ്തുവും ചെറിയ വീടും ചികിത്സക്കായി പണയംവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജപ്തി നടപടികളിലാണ്. നിലവിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ട തുക സമാഹരിക്കാൻ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: 4862962324. IFCS: SBIN0061701, എസ്.ബി.ഐ ചടയമംഗലം. ഫോൺ: 8714158290.
