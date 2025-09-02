Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:59 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 11:59 PM IST

    രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മ 17കാരനുമായി നാടുവിട്ടു; യുവതി അറസ്റ്റിൽ; പോക്സോ കേസും

    text_fields
    bookmark_border
    രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മ 17കാരനുമായി നാടുവിട്ടു; യുവതി അറസ്റ്റിൽ; പോക്സോ കേസും
    cancel

    അ​രൂ​ർ: 17 വ​യ​സ്സു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ​യും​കൂ​ട്ടി നാ​ടു​വി​ട്ട ര​ണ്ടു​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി സ​നൂ​ഷ​യെ​യാ​ണ് (27) ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കൊ​ല്ലൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ചേ​ർ​ത്ത​ല പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പോ​ക്സോ പ്ര​കാ​രം യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    12 ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് സ​നൂ​ഷ ത​ന്റെ മ​ക്ക​ളു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കൊ​പ്പം നാ​ടു​വി​ട്ട​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്നു​കാ​ട്ടി ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ കു​ത്തി​യ​തോ​ട് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ചേ​ർ​ത്ത​ല പൊ​ലീ​സി​ൽ യു​വ​തി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സ് അ​വി​ടെ ചെ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. യു​വ​തി പി​ന്നീ​ട് ബ​ന്ധു​വി​ന് വാ​ട്സ്​​ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച​താ​ണ് പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​യ​ത്. ഇ​ത്​ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ചേ​ർ​ത്ത​ല പൊ​ലീ​സ് കൊ​ല്ലൂ​രി​ലെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​രു​വ​രെ​യും നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വി​ട്ടു. മ​ക്ക​ളെ യു​വ​തി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. ഒ​ന്നി​ച്ചു​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചാ​ണ് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​തെ​ന്ന് യു​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. ചേ​ർ​ത്ത​ല ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഒ​ന്നാം​ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ (ഒ​ന്ന്) ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ജ​യി​ലി​ലാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsWomen arrestPOCSO CaseLatest News
    News Summary - Mother of two leaves home with 17-year-old; woman arrested
    Similar News
    Next Story
    X