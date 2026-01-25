Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:29 AM IST

    ഒരു വയസ്സുകാരന്‍റെ മരണം: പിതാവിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മാതാവ്

    മരിച്ച ഇഹാന്‍, പിടിയിലായ ഷിജിൽ

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര: നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര​യി​ൽ ഒ​രു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്‍ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പി​താ​വി​ന്‍റെ ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി മാ​താ​വ്. കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം ത​വ്വാ​വി​ള ഷി​ജി​ല്‍ ഭ​വ​നി​ല്‍ നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര ക​വ​ളാ​കു​ളം ഐ​ക്ക​ര​വി​ള വീ​ട്ടി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഷി​ജി​ലി​ന്റെ​യും കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ​യു​ടെ​യും ഏ​ക മ​ക​ന്‍ ഇ​ഹാ​ന്‍ (അ​പ്പു) ആ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​രി​ച്ച​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പി​താ​വ് ഷി​ജി​ലി​നെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ നീ​ണ്ട കൊ​ടി​യ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നാ​ണ് കു​ഞ്ഞ് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. പി​താ​വി​ന്റെ ക്രൂ​ര​മ​ര്‍ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് കു​ഞ്ഞ് മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് മാ​താ​വ് പൊ​ലീ​സി​ന് മൊ​ഴി ന​ല്‍കി. കു​ഞ്ഞ് ക​ര​ഞ്ഞാ​ൽ അ​മ്മ കാ​ണാ​തെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​ഹാ​ന്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും പി​താ​വി​നെ കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ ഞെ​ട്ടി​മാ​റു​ക​യും ക​ര​യു​ന്ന​തും നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴും മ​ക​നെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​താ​വ് ക​ണ്ടി​രു​ന്നി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് കു​ട്ടി​യു​ടെ കൈ ​ഒ​ടി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​ത് പി​താ​വി​ന്റെ മ​ർ​ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു. അ​മ്മ​യു​ടെ കൈ​യി​ല്‍നി​ന്ന് കു​ഞ്ഞി​നെ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. മ​ക​ന്‍ വി​ശ​ന്ന് ക​ര​യു​മ്പോ​ള്‍ ഭ​ക്ഷ​ണം വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും ഷി​ജി​ലി​ന് ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ചു​രു​ള​ഴി​ഞ്ഞ​ത്.

