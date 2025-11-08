Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    8 Nov 2025 10:04 PM IST
    Updated On
    8 Nov 2025 10:04 PM IST

    മദര്‍ ഏലീശ്വ ഇനി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ

    മാർപാപ്പയുടെ പ്രതിനിധി കർദിനാൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഫ്രാൻസിസ്​​ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി
    മദര്‍ ഏലീശ്വ ഇനി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ
    മദര്‍ ഏലീശ്വ

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള ക​​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ​യി​ലെ ആ​ദ്യ സ​ന്യാ​സി​നി​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ഥ​മ ക​ര്‍മ​ലീ​ത്ത നി​ഷ്പാ​ദു​ക മൂ​ന്നാം സ​ഭ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​യു​മാ​യ മ​ദ​ര്‍ ഏ​ലീ​ശ്വ​യെ വാ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ഗ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ത്തി. മ​രി​യ​ന്‍ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​ല്ലാ​ര്‍പാ​ടം ബ​സി​ലി​ക്ക​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ർ​പാ​പ്പ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ പെ​നാ​ങ് രൂ​പ​ത മെ​ത്രാ​ൻ ക​ർ​ദി​നാ​ൾ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സാ​ണ്​ ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വ​രാ​പ്പു​ഴ അ​തി​രൂ​പ​ത മെ​ത്രാ​പ്പൊ​ലീ​ത്ത ഡോ. ​ജോ​സ​ഫ് ക​ള​ത്തി​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍, ഏ​ലീ​ശ്വ​യെ വാ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ഭ്യ​ര്‍ഥ​ന ന​ട​ത്തി.

    ക​ര്‍ദി​നാ​ള്‍ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ ഫ്രാ​ന്‍സി​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മ​ണി​ക​ള്‍ മു​ഴ​ങ്ങി. വ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍റെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​പ്പോ​സ്‌​ത​ലി​ക്​ പ്ര​തി​നി​ധി ആ​ര്‍ച്ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​ലെ​യോ​പോ​ള്‍ദോ ജി​റെ​ല്ലി സ​ന്ദേ​ശം ന​ല്‍കി. ക​ർ​ദി​നാ​ൾ ഡോ. ​ഓ​സ്വാ​ള്‍ഡ് ഗ്രേ​ഷ്യ​സ് ഏ​ലീ​ശ്വ​യു​ടെ തി​രു​സ്വ​രൂ​പം അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് തി​രു​ശേ​ഷി​പ്പ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി അ​ള്‍ത്താ​ര​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചു. ദി​വ്യ​ബ​ലി​ക്കു​ശേ​ഷം ഏ​ലീ​ശ്വ​യു​ടെ നൊ​വേ​ന സി.​ബി.​സി.​ഐ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ ആ​ര്‍ച്ച് ബി​ഷ​പ് മാ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ്രൂ​സ് താ​ഴ​ത്ത് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കെ.​ആ​ര്‍.​എ​ല്‍.​സി.​ബി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍ച്ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​വ​ര്‍ഗീ​സ് ച​ക്കാ​ല​ക്ക​ല്‍ സു​വ​നീ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    കോ​ഫി ടേ​ബി​ള്‍ ബു​ക്ക് പ്ര​കാ​ശ​നം ആ​ര്‍ച്ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​ജോ​സ​ഫ് ക​ള​ത്തി​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ ആ​ദ്യ കോ​പ്പി മ​ദ​ര്‍ ഷ​ഹീ​ല​ക്ക് ന​ല്‍കി നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ബ​സി​ലി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രു​സ്വ​രൂ​പ പ്ര​യാ​ണ​ത്തോ​ടെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    സാം​ബി​യ​യി​ലെ ചി​പാ​ത്താ രൂ​പ​ത ബി​ഷ​പ് ജോ​ര്‍ജ് കോ​സ്മ​സ് സു​മീ​റെ ലും​ഗു, ടാ​ന്‍സാ​നി​യ​യി​ലെ മ​ഫിം​ഗ രൂ​പ​ത​യി​ലെ ബി​ഷ​പ് വി​ന്‍സെ​ന്റ് കോ​സ്മ​സ് മൗ​ഗ​ലാ, ബോം​ബെ ആ​ര്‍ച്ച് ബി​ഷ​പ് ജോ​ണ്‍ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, ആ​ഗ്ര ആ​ര്‍ച്ച് ബി​ഷ​പ് ആ​ല്‍ബ​ര്‍ട്ട് ഡി​സൂ​സ, മ​ദ്രാ​സ്-​മൈ​ലാ​പ്പൂ​ര്‍ ആ​ര്‍ച്ച് ബി​ഷ​പ് ജോ​ര്‍ജ് അ​ന്തോ​ണി​സാ​മി, ല​ഖ്‌​നൗ ബി​ഷ​പ് ജെ​റാ​ള്‍ഡ് ജോ​ണ്‍ മ​ത്യാ​സ്, സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ മേ​ജ​ർ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പ് മാ​ർ റാ​ഫേ​ൽ ത​ട്ടി​ൽ, ക​ർ​ദി​നാ​ൾ മാ​ർ ജോ​ർ​ജ് ആ​ല​ഞ്ചേ​രി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​ര്‍ച്ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​വ​ര്‍ഗീ​സ് ച​ക്കാ​ല​ക്ക​ല്‍, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ര്‍ച്ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​തോ​മ​സ് ജെ. ​നെ​റ്റോ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ദി​വ്യ​ബ​ലി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    1831 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ വൈ​പ്പി​നി​ലെ ഓ​ച്ച​ന്തു​രു​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​ലീ​ശ്വ ജ​നി​ച്ച​ത്. 1913ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. 2008ലാ​ണ് മ​ദ‍ർ ഏ​ലീ​ശ്വ​യെ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​ഭ ദൈ​വ​ദാ​സി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. 2023ൽ ​ധ​ന്യ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി. 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഏ​ലീ​ശ്വ​യു​ടെ അ​ദ്ഭു​ത പ്ര​വ​ർ​ത്തി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് മാ​ർ​പാ​പ്പ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

