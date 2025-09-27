Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:47 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:47 PM IST

    കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ്​ കൊന്ന സംഭവം: മാതാവ് പിടിയിൽ

    സഹോദരൻ ഹ​രി​കു​മാ​റി​നെ നു​ണ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ശ്രീ​തു​വി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്
    Mother arrested for killing baby
    ശ്രീതു

    ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം): അ​മ്മാ​വ​ന്‍ ര​ണ്ട​ര വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ ജീ​വ​നോ​ടെ കി​ണ​റ്റി​ലെ​റി​ഞ്ഞു കൊ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ എ​ട്ടു​മാ​സ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ മാ​താ​വ് പി​ടി​യി​ല്‍. ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം കോ​ട്ടു​കാ​ല്‍കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി ദേ​വേ​ന്ദു​വി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ മാ​താ​വ് ശ്രീ​തു​വി​നെ പാ​ല​ക്കാ​ട് നി​ന്നാ​ണ് ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ജ​നു​വ​രി 30നാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​മ്മ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത് ഉ​റ​ങ്ങി​കി​ട​ന്ന കു​ട്ടി​യെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ ഹ​രി​കു​മാ​ർ എ​ടു​ത്തു കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കി​ണ​റ്റി​ലെ​റി​ഞ്ഞ് കൊ​ന്നെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യാ​ണ് ശ്രീ​തു​വി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. സം​ഭ​വ ദി​വ​സം ഹ​രി​കു​മാ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പൊ​ലീ​സ് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ശ്രീ​തു​വി​നെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ശ്രീ​തു അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹ​രി​കു​മാ​റി​നെ നു​ണ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ശ്രീ​തു​വി​നെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​ക്കി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ശ്രീ​തു​വു​മാ​യി ഹ​രി​കു​മാ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് ചാ​റ്റും മ​റ്റ് ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദേ​വേ​ന്ദു​വി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​കം ശ്രീ​തു​വി​ന്റെ ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ശ്രീ​തു​വു​മാ​യി പി​ണ​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ശ്രീ​ജി​ത്തി​നെ വി​ളി​ച്ച് വ​രു​ത്തി​യ ദി​വ​സം കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മി​താ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കു​ട്ടി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് കൊ​ല ന​ട​ത്തി​യ​ത​ത്രേ. എ​ന്നാ​ല്‍, പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും കൊ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ പൊ​ലീ​സ് കു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

