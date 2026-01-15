Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസദസിനെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 12:22 PM IST

    സദസിനെ കൈയിലെടുക്കാനാവാതെ മി​മി​ക്രി​വേ​ദി​; കി​ളി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശ​ബ്ദാനുകരണം താൽപര്യമില്ലാതെ കാണികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ഷാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ​യ്ഞ്ച​ൽ ബി. ​ദീ​ഷ്
    cancel
    camera_alt

    നി​ഷാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ​യ്ഞ്ച​ൽ ബി. ​ദീ​ഷ്

    Listen to this Article

    തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കാ​ണി​ക​ളെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​നാ​വാ​തെ മി​മി​ക്രി​വേ​ദി. പ​തി​വ് ന​മ്പ​റു​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തി​യ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ‘പ​വി​ഴ​മ​ല്ലി’​ഹാ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​നെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗം ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 14 പേ​രാ​ണ് വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ക്ഷി​മൃ​ഗാ​ദി​ക​ളു​ടെ​യും സി​നി​മ-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രും അ​നു​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ശ്ര​വ്യ വി​രു​ന്നേ​കി​യ​ത്.

    ശ​ബ്ദാ​നു​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും അ​വ​ത​ര​ണ ശൈ​ലി​യി​ലും മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പാ​ലോ​റ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ നി​ഷാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​യ​ടി നേ​ടി. പ്ല​സ് വ​ൺ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് നി​ഷാ​ൻ. മി​മി​ക്രി -ക​ലാ​കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ പെ​ര​ണി​ക​ണ്ടി. ഫൈ​സ​ൽ-​ത​സ്നി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    11 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് എ ​ഗ്രേ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചു. ഗ​സ്സ, ചൂ​ര​ൽ​മ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യി രം​ഗ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മേ​മു​ണ്ട ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ എ​യ്ഞ്ച​ൽ ബി. ​ദീ​ഷ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. വ​ലി​യ പ​റ​മ്പ​ത്ത് ദി​നേ​ശ​ൻ, ബി​ന്ദു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ് പ്ല​സ് ടു ​സ​യ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ എ​യ്ഞ്ച​ൽ. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ത്ത് പേ​ർ എ ​ഗ്രേ​ഡ് നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ThrissurSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - Most of the mimicry was done by imitating the sounds of birds and animals
    Similar News
    Next Story
    X