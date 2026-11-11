Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മ​സ്ജി​ദിന്റെ വാ​തി​ലു​ക​ൾ അവർക്കായി തു​റ​ന്നുനൽകി; മ​ത​ത്തി​ന്റെ വ​ര​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് പിറന്നത് മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​സ്ജി​ദിന്റെ വാ​തി​ലു​ക​ൾ അവർക്കായി തു​റ​ന്നുനൽകി; മ​ത​ത്തി​ന്റെ വ​ര​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് പിറന്നത് മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹം
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പ​ള്ളി​ക്ക​ര ഖ​ദീ​ജ മ​സ്ജി​ദി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രേ​മ​ല​ത​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു

    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം: മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം പ​ള്ളി​ക്ക​ര ഖ​ദീ​ജ മ​സ്ജി​ദ് ക​മ്മ​റ്റി. കാ​ൻ​സ​ർ ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച പ്രേ​മ​ല​ത​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​സ്ജി​ദി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് പ​ള്ളി ക​മ്മി​റ്റി​യും നാ​ട്ടു​കാ​രും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ പു​തു​വാ​താ​യ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന​ത്.

    കു​ന്നം​കു​ളം ക​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ പ്രേ​മ​ല​ത (52) ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ​ഹ​ദേ​വ​നു​മൊ​ത്ത് 18 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ​ള്ളി​ക്ക​ര​യി​ലെ ഖ​ദീ​ജ മ​സ്ജി​ദി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം.

    മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​തോ​ടെ മ​സ്ജി​ദ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പ​ള്ളി​യി​0ൽ സൗ​ക​ര്യ​​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മ​സ്ജി​ദി​ൽ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ട്ടി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ച ശേ​ഷം പൊ​തു​ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു.

    വ​നി​ത​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ഹ​റ മ​മ്പാ​ട്, എം.​കെ. പ്രി​യ, കെ.​കെ. ജി​ജി, ടി. ​പു​ഷ്പ, കെ. ​സു​ഷ​മ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​ള്ളി ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​വി. അ​ബ്ദു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​പി. ബ​ഷീ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​ട്ടി​ൽ, എം.​പി. സ​ക്കീ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ള്ളി​ക്ക​മ്മി​റ്റി​യും യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗ​വും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി.

    പ്രേ​മ​ല​ത​യു​ടെ മ​ക​ൾ നീ​തു പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Mosque Committee Opens Doors for Final Rites, Exemplifying Communal Harmony in Kerala
    Next Story
    X