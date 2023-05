എം.എൻ സ്മാരകത്തിന്​ മോടി കൂട്ടാൻ മരങ്ങൾക്ക്​ വധശിക്ഷ!

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സാ​യ എം.​എ​ൻ സ്മാ​ര​കം പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യാ​ൻ മു​റ്റ​ത്തെ മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ധ​ശി​ക്ഷ! മാ​വും പ്ലാ​വും തെ​ങ്ങും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്തി​ലേ​റെ മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി.

മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രാ​റു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ. സ്വ​ന്തം ഓ​ഫി​സ്​ മു​റ്റ​ത്തെ മ​രം​മു​റി​ക്കെ​തി​രെ പ​രി​സ്ഥി​തി സ്​​നേ​ഹി​ക​ളാ​യ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​തി​ർ​പ്പൊ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ല്ല. പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എം.​എ​ൻ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും പ​ക​രം വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം, 40 കാ​റു​ക​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, വി​ശാ​ല​മാ​യ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്​ ഹാ​ൾ, ​ലൈ​ബ്ര​റി തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ​പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. Show Full Article

News Summary -

More than ten trees around cpi state office were cut down