    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 6:45 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​വ​ർ 19.32 ല​ക്ഷം, ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 2.54 കോ​ടി ​​പേ​ർ

    മാ​പ്പി​ങ്​ ന​ട​ക്കാ​ത്ത 19.32 ല​ക്ഷ​വും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ധി​യെ​ഴു​തി​യ 16.15 ല​ക്ഷ​വു​മ​ട​ക്കം 35 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​​രെ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള​ള പ​ര​ക്കം പാ​ച്ചി​ലാ​കും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ
    തി​രു​വ​ന​ന​ന്ത​പു​രം: ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 19.32 ല​ക്ഷം പേ​ർ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ആ​കെ​യു​ള്ള 2.78​ കോ​ടി പേ​രി​ൽ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ച 2.54 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ ക​ര​ടി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സ്വ​ന്തം പേ​രോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രോ അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​യി 19.32 ല​ക്ഷം പേ​രു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്. ഇ​വ​രെ ഇ​തു​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത്​ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ 6.94 ശ​ത​മാ​നം വ​രും.

    ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം നോ​ട്ടീസ്​ ന​ൽ​കി ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്തും. ആ​കെ​യു​ള്ള 2.78 കോ​ടി​യി​ൽ ‘ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രാ​യി’ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന 24 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്​ പു​റ​മേ​യാ​ണി​ത്.

    ഈ 24 ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രും ഇ​ര​ട്ടി​പ്പാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള 7.85 ല​ക്ഷം പേ​രെ മാ​റ്റി നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ 16.15 ല​ക്ഷം പേ​രു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​ആ​റ് ന​ൽ​കി അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഫ​ല​ത്തി​ൽ മാ​പ്പി​ങ്​ ന​ട​ക്കാ​ത്ത 19.32 ല​ക്ഷ​വും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ധി​യെ​ഴു​തി​യ 16.15 ല​ക്ഷ​വു​മ​ട​ക്കം 35 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​​രെ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ​ര​ക്കം പാ​ച്ചി​ലാ​കും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ. ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​വ​രി​ൽ പ​ല​രും നാ​ട്ടി​ലു​​ണ്ടെ​ന്ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ തെ​ളി​വ്​ സ​ഹി​തം ​വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശേ​ഷി​ച്ചും.

    മാപ്പിങ്ങിനുള്ള ശ്ര​മം തു​ട​രും

    മാപ്പിങ്ങിനുള്ള ശ്ര​മം തു​ട​രു​മെ​ന്നും നോ​ട്ടീസ്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്കാനാ​ണ്​ ശ്ര​മ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു.​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ ജോ​ലി ഡി​സം​ബ​ർ 23 ഓ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ നേ​ര​ത്തെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ങ്കി​ലും വ്യാ​പ​ക നോ​ട്ടീ​സ്​ വി​ത​ര​ണ​മ​ട​ക്കം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ ​ഡ്യൂ​ട്ടി ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ കൂ​ടി നീ​ട്ടി​യ​ത്.

    ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യാ​സം വ​രാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ഹി​യ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ സി.​ഇ.​ഒ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. വോ​ട്ടർ​മാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ പ​ര​മാ​വ​ധി നാ​ലും അ​ഞ്ചും ബൂ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രി​ട​ത്ത്​ ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്താം. ഏ​തെ​ല്ലാം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ എ​ന്ന വി​വ​രം ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ, ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ വ​ഴി വോ​ട്ട​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന നോ​ട്ടി​സി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കും. വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന നോ​ട്ടീസി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​ക​ർ​പ്പ്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട്​ വാ​ങ്ങി അ​ത്​ ആ​പ്പിലൂ​ടെ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യും. ഹാ​ർ​ഡ് കോ​പ്പി രേ​ഖ​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കും. ഹി​യ​റി​ങ്​ സ​മ​യ​ത്ത് ബി.​എ​ൽ.​ഒ.​മാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - More than 19 lakh people need to submit identity document to ensure inclusion in SIR
