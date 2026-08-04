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    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 11:09 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 11:09 PM IST

    വിഴിഞ്ഞത്ത് കൂടുതൽ കപ്പലുകളെത്തും; തുറമുഖത്ത് ക്രൂ ചെയ്ഞ്ചിന് അനുമതി

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    വിഴിഞ്ഞത്ത് കൂടുതൽ കപ്പലുകളെത്തും; തുറമുഖത്ത് ക്രൂ ചെയ്ഞ്ചിന് അനുമതി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ക്രൂ ​ചെ​യ്ഞ്ചി​ന് അ​നു​മ​തി. ഔ​ട്ട​ർ ആ​ങ്ക​റേ​ജി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലും ക്രൂ ​ചെ​യ്ഞ്ച് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്. സു​ര​ക്ഷ, സ​മ​യം, ഫീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. ക്രൂ ​ചെ​യ്ഞ്ച് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ വീ​ണ്ടും കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വു​മ​ടു​ത്താ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മെ​ന്ന​താ​ണ് വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​റ്റ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ച​പ്പോ​ൾ വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്ത് ക്രൂ ​ചെ​യ്ഞ്ചി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഷി​പ്പി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്ത് ചെ​യ്ഞ്ചി​ങ്ങി​നാ​യി ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​ടു​പ്പി​ച്ചു. പു​റം​ക​ട​ലി​ല്‍നി​ന്ന് ക​പ്പ​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഇ​റ​ക്കാ​നും ക​യ​റ്റാ​നും ട​ഗാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    2020-’22 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 736 മ​ദ​ർ വെ​സ​ലു​ക​ളും സൂ​പ്പ​ർ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ക്രൂ ​ചെ​യ്ഞ്ചി​നാ​യി അ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ക്രൂ ​ചെ​യ്ഞ്ച് ആ​ൻ​ഡ് ബ​ങ്ക​റി​ങ് പ​ദ​വി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം 12,500 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ക്രൂ​​ചെ​യ്​​ഞ്ച് ന​ട​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട് ഇ​ത് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്‍റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ക്രൂ ​ചേ​ഞ്ചി​ലൂ​ടെ​യും വ​രു​മാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18ന്​ ​വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തു​നി​ന്ന് സ​മ്പൂ​ർ​ണ ച​ര​ക്ക്​ നീ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ക്രൂ ​ചെ​യ്ഞ്ചി​ങ് എന്നാൽ

    ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ (നാ​വി​ക​രെ) മാ​റ്റു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ക്രൂ ​ചെ​യ്ഞ്ചി​ങ്. ഡ്യൂ​ട്ടി കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ക​ര​യി​ലി​റ​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ ആ​ളു​ക​ളെ ക​പ്പ​ലി​ൽ ക​യ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തി​നാ​യി ക​പ്പ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, സീ​മാ​ൻ​സ് ബു​ക്ക്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, വി​സ എ​ന്നി​വ കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ണം. ക​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​വും അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ വ​രു​മാ​നം ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ​ർ​ധി​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​പ്പ​ൽ ചാ​ലി​നോ​ട് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത് വി​ഴി​ഞ്ഞം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​തെ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ മാ​റ്റാ​മെ​ന്ന​ത്​ വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​കും.

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    TAGS:InternationalvizhinjamMaritime
    News Summary - വിഴിഞ്ഞത്ത് കൂടുതൽ കപ്പലുകളെത്തും; തുറമുഖത്ത് ക്രൂ ചെയ്ഞ്ചിന് അനുമതി
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