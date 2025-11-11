Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 11:28 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 11:37 PM IST

    കൂടുതൽ പോളിങ്​ സ്​റ്റേഷനുകൾ മലപ്പുറത്ത്​; കുറവ് ഇടുക്കിയിൽ

    കൂടുതൽ പോളിങ്​ സ്​റ്റേഷനുകൾ മലപ്പുറത്ത്​; കുറവ് ഇടുക്കിയിൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ള്ള​ത് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ല്‍. ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 566ഉം ​ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 3777ഉം ​അ​ട​ക്കം ആ​കെ 4343 പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്. കു​റ​വ് പോ​ളി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലാ​ണ്. ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 73ഉം ​ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 1119 എ​ണ്ണ​വു​മ​ട​ക്കം ഇ​ടു​ക്കി​യി​ല്‍ 1192 പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 28,127 ഉം ​മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് 3604 ഉം ​കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് 2015 ഉം ​പോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും അ​ട​ക്കം ആ​കെ 33,757 പോ​ളി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു വോ​ട്ട​ർ ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മൂ​ന്ന് വോ​ട്ടും ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു വോ​ട്ടു​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി 1200ഉം ​മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലും കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ലും 1500ഉം ​വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ​യാ​ണ് ഒ​രു പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.



    മാതൃക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം: സ്‌ക്രീനിങ്​ കമ്മിറ്റിയായി

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മാ​തൃ​ക പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​വ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ്‌​ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി/​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി/​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    എ​ല്ലാ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യോ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ദി​വ​സ​മോ യോ​ഗം ചേ​രും. പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കേ​സു​ക​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കു​റി​പ്പോ​ടെ​യും സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. സ്‌​ക്രീ​നി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ ഇ​ല്ലാ​ത്ത പ്രൊ​പ്പോ​സ​ലു​ക​ൾ ഒ​രു വ​കു​പ്പും നേ​രി​ട്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് അ​യ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Local Body Electionpolling stationMalappuram
