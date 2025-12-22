Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 22 Dec 2025 10:17 PM IST
    ശബരിമലയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ സ്വർണം അപഹരിച്ചു?; സന്നിധാനത്തുനിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ വി.എസ്.എസ്.സിക്ക് കൈമാറി

    ശബരിമലയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ സ്വർണം അപഹരിച്ചു?; സന്നിധാനത്തുനിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ വി.എസ്.എസ്.സിക്ക് കൈമാറി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല‍യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വ​ർ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ച്ചെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം. ഇ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ എ​ത്ര കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം മോ​ഷ​ണം പോ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം.

    ക​ട്ടി​ള​യി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ദ​ശാ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളും രാ​ശി​ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും ആ​ലേ​ഘ​നം ചെ​യ്ത ര​ണ്ടു​വീ​തം ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ളി​ലും ക​ട്ടി​ള​യു​ടെ മു​ക​ൾ​പ​ടി​യി​ലെ ചെ​മ്പ് പാ​ളി​യി​ലും പ്ര​ഭാ​മ​ണ്ഡ​ല പാ​ളി​യി​ലും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ളി​ലും തെ​ക്കും വ​ട​ക്കും മൂ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള പി​ല്ല​ർ പാ​ളി​ക​ളി​ലും​നി​ന്നാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട് കി​ലോ​യോ​ളം സ്വ​ർ​ണം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​തി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ് സി.​ഇ.​ഒ പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 109.243 ഗ്രാ​മും ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​വ്യാ​പാ​രി ഗോ​വ​ർ​ന്ദ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 474.960 ഗ്രാ​മും സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​മ​ല്ല ഇ​ത്. അ​തി​ന് പ​ക​ര​മു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ഇ​രു​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം കോ​ട​തി​യി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം എ​വി​ടെ​യെ​ന്ന​തി​ന് ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്റെ​യും ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സി​ന്‍റെ​യും എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ​യും അ​റി​വോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് പോ​റ്റി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രെ​യും വീ​ണ്ടും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും.

    ഗോ​വ​ര്‍ധ​ൻ മു​മ്പ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച പ​ത്ത് പ​വ​ൻ മാ​ല ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് ക​ണ​ക്കി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ വേ​ര്‍തി​രി​ച്ച സ്വ​ര്‍ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​തി​ന്‍റെ ‘പ്രാ​യ​ശ്ചി​ത്ത​മാ​യി’ ഗോ​വ​ര്‍ധ​ൻ ന​ൽ​കി​യ മാ​ല​യാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് മ​ഹ​സ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. 2021ൽ ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്കാ​ണ് ഗോ​വ​ര്‍ധ​ൻ മാ​ല കൈ​മാ​റി​യ​ത്. പോ​റ്റി മാ​ളി​ക​പ്പു​റ​ത്ത് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മാ​ല മ​ഹ​സ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

