Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 12:25 PM IST

    കേരളത്തിൽ ഉപരിപഠനം; കൂടുതൽ വിദേശ വിദ്യാർഥികളെത്തുന്നത് കേരള സർവകലാശാലയിൽ

    അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത് 708 വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    കേരളത്തിൽ ഉപരിപഠനം; കൂടുതൽ വിദേശ വിദ്യാർഥികളെത്തുന്നത് കേരള സർവകലാശാലയിൽ
    മ​ല​പ്പു​റം: ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത് 708 വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. 2021 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 371 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് വി​വി​ധ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    55 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കു കീ​ഴി​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 2025ൽ 98 ​പേ​രാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത്. 2024ൽ 97 ​​പേ​രും 2023ൽ 80 ​പേ​രും 2022ൽ 49 ​പേ​രും 2021ൽ 47 ​പേ​രും കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത് എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലാ​ണ്. എം.​ജി​യി​ൽ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത് 203 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത് ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് - 22 പേ​ർ. റു​വാ​ണ്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് 21 പേ​രും ഇ​റാ​ഖി​ൽ​നി​ന്ന് 17, കെ​നി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 14, യു​ഗാ​ണ്ട, നേ​പ്പാ​ൾ, ന​മീ​ബി​യ, യ​മ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മ്പ​തു വീ​തം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കു കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​സാ​റ്റി​ൽ 63 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നെ​ത്തി​യ​വ​ർ. ഇ​വ​രി​ൽ എ​ട്ടു​പേ​ർ കെ​നി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​റു​പേ​ർ ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ്. അം​ഗോ​ള, നേ​പ്പാ​ൾ, അ​ഫ്ഗാ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി നാ​ലു​പേ​രും കു​സാ​റ്റി​ൽ പ​ഠ​നം തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ 36 വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് 2021 മു​ത​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത്. കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ഫ്ഗാ​ൻ, യ​മ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. യു.​എ​സ്.​എ, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ലു​ണ്ട്. എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം സാ​​ങ്കേ​തി​ക ശാ​സ്ത്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ 32 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത്.

    ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലാ​ണ്. ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ ഒ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്നു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​ത്.

    നാ​ലു വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ​പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​മാ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം.

    TAGS:Higher EducationKerala UniversiyUniversities in Keralaforeign studentsMalappuram
    News Summary - More foreign students are coming to Kerala University for higher education
