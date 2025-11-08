Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘‘എക്കോയും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:53 PM IST

    ‘‘എക്കോയും ആൻജിയോഗ്രാമും ചെയ്യാൻ അഞ്ചുദിവസം വേണോ‍‍...?’’ -ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ച വേ​ണു​വി​ന്‍റെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ബ്​​ദ സ​ന്ദേ​ശം പു​റ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘‘എക്കോയും ആൻജിയോഗ്രാമും ചെയ്യാൻ അഞ്ചുദിവസം വേണോ‍‍...?’’ -ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ച വേ​ണു​വി​ന്‍റെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ബ്​​ദ സ​ന്ദേ​ശം പു​റ​ത്ത്
    cancel

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​​​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട കൊ​ല്ലം പ​ന്മ​ന മ​ന​യി​ൽ വേ​ണു​വി​ന്‍റെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ബ്​​ദ സ​ന്ദേ​ശം പു​റ​ത്ത്. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അ​യ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. എ​നി​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ ഒ​രാ​ളെ​പ്പോ​ലും വെ​റു​തെ വി​ട​രു​തെ​ന്ന് വേ​ണു പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​വ​നെ​യൊ​ക്കെ കോ​ട​തി​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ത​ക്ക ശി​ക്ഷ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്ക​ണം. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള എ​ന്‍റെ അ​പേ​ക്ഷ കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. എ​നി​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​വോ​യി​സ് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട​ണം. അ​ത്ര​മാ​ത്രം സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ട്ട്, അ​വ​സാ​ന ക​ച്ചി​ത്തു​രു​മ്പ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഈ ​വോ​യി​സ് അ​യ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വേ​ണു പ​റ​യു​ന്നു

    ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വ​ന്നി​ട്ട് അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​മാ​യി. ഒ​രു എ​ക്കോ​യും ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാ​മും ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ഞ്ചു ദി​വ​സം വേ​ണോ. എ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ ഇ​വ​രെ​ക്കൊ​ണ്ടാ​കു​മോ ? എ​ന്തൊ​രു മ​ര്യാ​ദ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​ണ് ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്? സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് ആ​ശ്ര​യ​മാ​കേ​ണ്ട ആ​ശു​പ​ത്രി​യ​ല്ലേ ഇ​ത്? ക​യ​റി​വ​രു​ന്ന പാ​വ​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ഈ ​മാ​തി​രി​യു​ള്ള വ​ക​തി​രി​വി​ല്ലാ​യ്മ​യും മ​ര്യാ​ദ​കേ​ടും കാ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ വി​ഷ​മം ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക?

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സ്പെ​ഷ​ൽ റി​ക്വ​സ്റ്റ് പ്ര​കാ​രം വ​ന്ന​താ​ണ് ഞാ​ൻ. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ചെ​യ്ത് ബ്ലോ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നാ​ണ് വ​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​മാ​യി​ട്ടും ഇ​വ​നൊ​ക്കെ കു​ഞ്ഞു ക​ളി​ക്കു​ക​യാ. 10 മി​നി​റ്റ് പോ​ലും പാ​ഴാ​ക്കാ​നി​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വി​ളി​ച്ച് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്ന് ത​ന്നെ രാ​ത്രി 1.45 ഓ​ടെ​യാ​ണ് എ​നി​ക്ക് മെ​ഡി​സി​ൻ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് എ​ക്കോ​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വെ​ളു​പ്പി​ന് 12.30ഓ​ടെ ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാ​മും ചെ​യ്യും എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ൽ എ​ല്ലാ ബ്ല​ഡ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും ഇ.​സി.​ജി​യും ന​ട​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ ലി​സ്റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ വ​ന്ന് വാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ന്‍റെ പേ​ര് മാ​ത്രം അ​തി​ന​ക​ത്തി​ല്ല. എ​ന്റെ ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത് എ​ന്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല. ഇ​നി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ‘സം​തി​ങ് പ്ര​ശ്ന​മാ​ണോ എ​ന്ന് അ​റി​യ​ത്തി​ല്ല. എ​ന്തു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും ഞാ​ൻ അ​ത് കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ അ​തൊ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് ആ​രും ഞ​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​നി​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ആ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ സ​ന്ദേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക്രിയാറ്റിന്‍ കൂടുതലെന്ന സൂപ്രണ്ടിന്റെ വാദം തെറ്റെന്ന്​ ബന്ധുക്കൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച​തി​ന് പി​റ​കെ മ​രി​ച്ച വേ​ണു​വി​ന് ക്രി​യാ​റ്റി​ന്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ആ​ന്‍ജി​യോ​ഗ്രാം സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന്‍റെ വാ​ദം തെ​റ്റെ​ന്ന്​ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നി​ല​യി​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടാ​ണ്​ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​ത്. ന​വം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​നും മൂ​ന്നി​നും ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ക്രി​യാ​റ്റി​ന്‍ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നി​ല​യി​ല​ല്ല. ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ ഇ​തൊ​രു ത​ട​സ്സ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വൈ​കി എ​ന്ന​ത്​ വ​സ്തു​ത​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ക്രി​യാ​റ്റി​ൻ അ​ള​വി​ൽ നേ​രി​യ വ്യ​ത്യാ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ്​ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്തി​യ സ​മ​യം മു​ത​ൽ വേ​ണു​വി​നെ നി​ല​ത്താ​ണ്​ കി​ട​ത്തി​യ​ത്. കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​പ്പോ​ൾ കി​ട​ക്ക ന​ൽ​കി. അ​തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​രു രോ​ഗി കൂ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴും രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടി​യി​ല്ല. ബ​ന്ധു​വാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നെ പോ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഭാ​ര്യ സി​ന്ധു പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നി​ട്ടും മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medical negligenceThiruvananthapuram Medical College
    News Summary - More audio message of Venu who died without receiving treatment at thiruvananthapuram medical college
    Similar News
    Next Story
    X