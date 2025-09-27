Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപ്രാഥമിക സഹ....
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:25 PM IST

    പ്രാഥമിക സഹ. സംഘങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ പദ്ധതി:​ ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധം -ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ പുനഃപരിശോധന ഹരജി നൽകും
    kerala-high-court
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: പ്രാ​ഥ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജി.​എ​സ്.​ടി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. ജി.​എ​സ്.​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് ചി​ട്ടി​ക്ക് പ​ക​രം പ്ര​തി​മാ​സ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ (എം.​ഡി.​എ​സ്) ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് അ​മി​ത് റാ​വ​ൽ, ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    വാ​യ്പാ​കു​ടി​ശ്ശി​ക തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ച് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു സെ​യി​ൽ​സ് ഓ​ഫി​സ​റെ വീ​തം നി​യ​മി​ക്ക​ണം. റി​ക്ക​വ​റി ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ണം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണം. സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, കേ​ന്ദ്ര ജി.​എ​സ്.​ടി വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​രെ ക​ക്ഷി ചേ​ർ​ത്താ​ണ് കോ​ട​തി വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യേ​യും നി​യ​മി​ച്ചു. നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ജി.​എ​സ്.​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ഷ​യം അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കി​ല​ട​ക്കം ന​ട​ന്ന ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ഇ.​ഡി​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നി​ക്ഷേ​പ ഗ്യാ​ര​ന്റി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ തു​ക നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​ട​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala High Courtgst registrationinvestment plan
    News Summary - Monthly investment plan of primary cooperative societies: GST registration mandatory says High Court
    Similar News
    Next Story
    X