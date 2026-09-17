19ഓടെ കാലവർഷം പിൻവാങ്ങും; കേരളത്തിൽ നാളെ മുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യതtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ഈ മാസം 19ഓടെ പിൻവാങ്ങിത്തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ആദ്യം പിൻവാങ്ങും. അതിനു തുടർച്ചയായി ഏറ്റവുമവസാനമാണ് കേരളത്തിലെ പിൻമാറ്റം.
സൗരാഷ്ട്രക്കും സമീപ വടക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനും മുകളിലായി ന്യൂനമർദ്ദം തുടരുന്നുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം 19ന് വൈകീട്ടോടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചേക്കും. തെക്കൻ തീരദേശ ആന്ധ്രപ്രദേശിനും സമീപ റയലസീമക്കും മുകളിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും സമീപ വടക്കൻ ഒഡിഷ–പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരപ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലും ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു.
തെക്കൻ കർണാടകയിൽനിന്ന് മാന്നാർ കടലിടുക്കിലേക്ക് തമിഴ്നാടിനും കർണാടകക്കും മുകളിലൂടെ ന്യൂനമർദ്ദപാത്തിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വാധീന ഫലമായി കേരളത്തിൽ 20 വരെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 18, 19 തീയതികളിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലിനും മഴക്കും മണിക്കൂറിൽ 40–50 കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത.
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