മഴക്കാലത്തെ യാത്രകൾ; യാത്രാപ്രേമികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ...text_fields
മഴ കനത്തതോടെ കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായിത്തുടങ്ങി. സാധാരണനിലയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ എത്താറുള്ള മലയോര-ജലാശയ മേഖലകളിൽ മഴക്കാല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഞ്ചാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മലയോര മേഖലകളായ മൂന്നാറിലേക്കും വയനാട്ടിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. അതിരപ്പിള്ളി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം ഇടങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൃത്യമായി പിന്തുടരുക.
ജലാശയ കേന്ദ്രങ്ങളായ ആലപ്പുഴയിലും കുമാരകത്തും ഹൗസ്ബോട്ട് യാത്രകൾ നടത്തുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മോശമായാൽ യാത്രകൾ റദ്ദാക്കാൻ തയ്യാറാവണം. മഴക്കാലത്ത് പ്രാദേശിക ഭക്ഷണശാലകളിൽ തദ്ദേശീയമായ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാണെങ്കിലും ശുചിത്വവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച യാത്രകൾക്ക് പകരം അതാത് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി യാത്രാ പദ്ധതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. അനാവശ്യമായ സാഹസികത ഒഴിവാക്കി, സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ടൂറിസം അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
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