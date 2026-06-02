ഇന്ന് 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്; നാളെ മുതൽ മഴ കനക്കും

ഇന്ന് 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്; നാളെ മുതൽ മഴ കനക്കും
തിരുവനന്തപുരം: കാലവർഷം മൂന്നുദിവസത്തിനകം കേരളത്തിലെത്താൻ സാധ്യത. ബുധനാഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ തീവ്രത കൂടുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച യെല്ലോ അലർട്ടും ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ബുധനാഴ്ച ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കേരള -കർണാടക- ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ അഞ്ചുവരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരള -കർണാടക- ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചിലസമയത്ത് 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
