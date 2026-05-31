Posted Ondate_range 31 May 2026 11:28 PM IST
Updated Ondate_range 31 May 2026 11:28 PM IST
മൺസൂൺ ടൈംടേബിൾ 15 മുതൽ
News Summary - Monsoon timetable from 15th
തിരുവനന്തപുരം: കൊങ്കൺ വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ മൺസൂൺ സമയക്രമം ജൂൺ 15 മുതൽ നിലവിൽ വരുമെന്ന് റെയിൽവേ. ഒക്ടോബർ 20 വരെയാണ് മൺസൂൺ ടൈംടേബിൾ
പ്രധാന ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെടുന്ന സമയം. പഴയ സമയം ബ്രാക്കറ്റിൽ
- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-ഹസ്രത് നിസാമുദീൻ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് (12431 ചൊവ്വ, വ്യാഴം, വെള്ളി) പകൽ 2.40 (രാത്രി 7.15)
- തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് -യോഗ് നഗരി ഋഷികേശ് പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ് (22659, വെള്ളി) പുലർച്ചെ 4.50 (9.10)
- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-ഹസ്രത് നിസാമുദീൻ എക്സ്പ്രസ് (22653 ശനി) രാത്രി 10 (അർധരാത്രി 12.50)
- തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-ചണ്ഡിഗഡ് കേരള സമ്പർക് ക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ് (12217 തിങ്കൾ, ശനി) പുലർച്ചെ 4.50 (9.10)
- തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-അമൃത്സർ പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ് (12483, ബുധൻ) പുലർച്ചെ 4.50 (9.10)
- തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-പോർബന്ദർ പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ്(20909, ഞായർ) രാവിലെ 9.10 (11.15)
- എറണാകുളം -പൂണെ ദ്വൈവാര എക്സ്പ്രസ് (22149 , ചൊവ്വ, വെളളി) പുലർച്ചെ 2.15 (5.15)
- എറണാകുളം-ഹസ്രത് നിസാമുദീൻ പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ്( 22655 , ബുധൻ) പുലർച്ചെ 2.15 (5.15)
- തിരുനെൽവേലി-ജാംനഗർ എക്സ്പ്രസ് (19577, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ) രാവിലെ 5.10 (8.10)
- തിരുനെൽവേലി-ഗാന്ധിധാം ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ് (20923, വ്യാഴം) രാവിലെ 5.10 (8.10)
- തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-ലോക്മാന്യ തിലക് ഗരീബ് രഥ് എക്സ്പ്രസ്(12202, വ്യാഴം) രാവിലെ 7.45 (9.10)
- തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-ഇൻഡോർ പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ് (20931, വെള്ളി) രാവിലെ 9.10 (11.15)
- എറണാകുളം-ഹസ്രത് നിസാമുദീൻ മംഗള ലക്ഷദ്വീപ് എക്സ്പ്രസ് (12617, പ്രതിദിനം) രാവിലെ 10.30 (പകൽ 1.25)
- എറണാകുളം-മഡ്ഗാവ് പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ് (10216, തിങ്കൾ) പകൽ 1.25 ( രാവിലെ 10.40)
- എറണാകുളം -അജ്മീർ മരുസാഗർ എക്സ്പ്രസ്(12977, ഞായർ) വൈകിട്ട് 6.50 (രാത്രി 8.25)
- മഡ്ഗാവ്-എറണാകുളം പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ്(10215 ഞായർ) രാത്രി 9(രാത്രി 7.30)
