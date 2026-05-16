    date_range 16 May 2026 11:05 PM IST
    date_range 16 May 2026 11:05 PM IST

    അറബിക്കടൽ ഭാഗങ്ങളിൽ കാലവർഷമെത്തി; കേരളത്തിൽ 26ന് സാധ്യത

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മ​ൺ​സൂ​ൺ (കാ​ല​വ​ർ​ഷം) തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും, തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ-തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ബം​ഗാ​ൾ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ലും ആ​ൻ​ഡ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​നി​യാ​ഴ്ച എ​ത്തി​യ​താ​യി കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 26ഓ​ടെ കാ​ല​വ​ർ​ഷം എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    20 വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Rain newsMonsoon rainsweather updateWeather alert
    News Summary - Monsoon Hits Andaman Sea, Parts of Bay of Bengal; IMD: Likely to Reach Kerala by May 26
