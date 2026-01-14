Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 9:38 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 9:38 PM IST

    പണപ്പിരിവ്​: എക്‌സൈസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർക്ക്​ സസ്‌പെന്‍ഷൻ

    നിരപരാധികളാണെന്ന വാദമുന്നയിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു
    suspension
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: പ​ണ​പ്പി​രി​വി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​പേ​രെ സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പ​ണം പി​രി​ച്ച​തി​നാ​ണ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ലെ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ കെ. ​വി​നോ​ദ്, പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ജ​സ്റ്റി​ന്‍ ചാ​ര്‍ച്ചി​ല്‍, സി​വി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ പി.​വി. ഷി​വി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രെ വി​ജി​ല​ന്‍സ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ എം.​ആ​ര്‍. അ​ജി​ത്കു​മാ​ര്‍ സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

    റി​ജു​വാ​ന്‍ ഹ​ക് മി​ര്‍ദ എ​ന്ന അ​ന്ത​ര്‍സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ല്‍ പ്ര​തി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ വി​ജി​ല​ന്‍സി​ന് ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഷ​നി​ലാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ്ര​തി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ എ​ത്തു​ക​യും വി​ചാ​ര​ണ​ക്കു​മു​മ്പ് പി​ഴ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 10,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പോ​യ​തി​ന്റെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ജി​ല​ന്‍സി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രാ​യ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥി​രം ജാ​മ്യ​ക്കാ​രു​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​ത്തോ​ളം കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ ജാ​മ്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ​ത് അ​ലി എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി. 5,000 മു​ത​ല്‍ 8,000 രൂ​പ വ​രെ പ്ര​തി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി 500 മു​ത​ല്‍ 1000 രൂ​പ വ​രെ ക​മീ​ഷ​ന്‍ എ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ബാ​ക്കി തു​ക ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ കെ. ​വി​നോ​ദി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ലി മൊ​ഴി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ല്‍ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ വി​നോ​ദ് കോ​ട​തി​ക​ളി​ല്‍ പി​ഴ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വ​ലി​യ തു​ക വാ​ങ്ങി നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ചെ​റി​യ തു​ക പി​ഴ​യ​ട​ച്ച് ബാ​ക്കി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി വി​ജി​ല​ന്‍സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൃ​ത്യ​വി​ലോ​പം, അ​ച്ച​ട​ക്ക​ലം​ഘ​നം, പാ​രി​തോ​ഷി​കം കൈ​പ്പ​റ്റ​ല്‍ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് മൂ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി. ഇ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ വ​കു​പ്പ്​ ത​ല​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ല്‍ എ​ക്സൈ​സ് നി​ര്‍വീ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം നി​ല​നി​ല്‍ക്കെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​ണ​പ്പി​രി​വി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്കി​ര​യാ​യ​ത്.

