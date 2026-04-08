Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവോട്ടിന് പണം; കര്‍ശന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 April 2026 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 11:49 PM IST

    വോട്ടിന് പണം; കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കണം -കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ എം.​പി

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ എം.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബി.​ജെ.​പി പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്? തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ന്‍ ബി.​ജെ.​പി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലും ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത ത​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ എ ​ക്ലാ​സ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നി​ട​ത്ത് ഇ​താ​ണ് പ​തി​വാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ എ​വി​ടെ​യാ​ണ്? തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ത​ലേ ദി​വ​സം ടെ​ലി​വി​ഷ​നി​ലും ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശം യു.​ഡി.​എ​ഫ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​സ​രി​ച്ച​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും ടെ​ലി​വി​ഷ​നി​ലും ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ലും വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​രി​ലും കാ​സ​ര്‍കോ​ട്ടും ക​ള്ള​വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ന്‍ സി.​പി.​എം വ്യാ​ജ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KC VenugopalElection campaginStrict ActionmoneytransferKerala Assembly Election 2026BJP
    News Summary - Money for votes; Strict action should be taken - KC Venugopal
    X