Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബ്ദവിസ്മയവുമായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 May 2026 8:23 PM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 8:23 PM IST

    ശബ്ദവിസ്മയവുമായി മോഹൻലാൽ വീണ്ടും ആകാശവാണിയിൽ; അഖില കേരള റേഡിയോ നാടകോത്സവം മേയ് 10 മുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ശബ്ദവിസ്മയവുമായി മോഹൻലാൽ വീണ്ടും ആകാശവാണിയിൽ; അഖില കേരള റേഡിയോ നാടകോത്സവം മേയ് 10 മുതൽ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: ആകാശവാണി കേരള നിലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘അഖില കേരള റേഡിയോ നാടകോത്സവം 2026’ മേയ് 10 മുതൽ 18വരെ നടക്കും. ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ശ്രവ്യവിരുന്നിൽ മലയാള സിനിമയിലെയും നാടകരംഗത്തെയും പ്രമുഖ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മഹാനടൻ മോഹൻലാലിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്.

    ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നേടിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് മോഹൻലാൽ റേഡിയോ നാടകത്തിന് ശബ്ദം നൽകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിന്റെയും കൊച്ചി നിലയത്തിന്റേയും നാടകങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകികൊണ്ടാണ് നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ശ്രോതാക്കൾക്ക് ശ്രവ്യവിരുന്നൊരുക്കുന്നത്.

    നാടകോത്സവത്തിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും നാടകത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രവും മോഹൻലാൽ ആണ് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇക്കുറിയുണ്ട്. മേയ് 10 മുതൽ 18വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9.30നാണ് നാടകങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത്.

    ഇതിന്റെ പുനഃപ്രക്ഷേപണം അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആകാശവാണി നിലയങ്ങളിലൂടെയും ‘NewsOnAir’ ആപ്പിലൂടെയും നാടകങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsMohanlalradio dramaAll India Radio
    News Summary - Mohanlal’s Radio Comeback: Akashvani Kerala’s Drama Festival Starts May 10
    Similar News
    Next Story
    X