Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    19 Jan 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 2:01 PM IST

    പൂ​ര​ന​ഗ​രി ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ച്ച് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ

    പൂ​ര​ന​ഗ​രി ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ച്ച് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ
    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിനെത്തിയ മോഹൻലാൽ ഐ.എം. വിജയനുമായി സംഭാഷണത്തിൽ 

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: 64ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​വേ​ദി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത് ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടു​മു​ടി​ക്കൊ​ത്ത നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്. തൃ​ശൂ​ർ തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മൈ​താ​ന​ത്ത് തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ​താ​രം മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ക്ഷ​ണം ‘ലാ​ലോ​ത്സ​വ’​മാ​യി.

    കൈ​ത്ത​റി വെ​ള്ള ജു​ബ്ബ​യും ക​സ​വു​മു​ണ്ടും ധ​രി​ച്ചാ​ണ് താ​രം വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​സം​ഗി​ക്കാ​ൻ മൈ​ക്കി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ താ​ര​ത്തെ ‘ലാ​ലേ​ട്ടാ’ വി​ളി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യെ​യും ആ​വേ​ശ​ത്തെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ത​ന്റെ മാ​സ്സ് സ്റ്റൈ​ലി​ൽ മീ​ശ​പി​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ൽ ക​ര​ഘോ​ഷം അ​ല​ത​ല്ലി.

    ‘‘കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഞാ​ൻ കു​റ​ച്ച് മീ​ശ​പി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്’’ എ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ഇ​തൊ​രു മ​ത്സ​ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ക​ല​യു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് താ​രം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ചു​വ​ന്ന റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളും നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​വും ന​ൽ​കി​യാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ ലാ​ലി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

