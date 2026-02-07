Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 9:53 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 9:53 PM IST

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി മോ​ദി മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി മോ​ദി മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ക്വ​ലാ​ലം​പൂ​ർ: ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ക്വ​ലാ​ലം​പൂ​രി​ലെ​ത്തി. മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ൻ​വ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മോ​ദി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ൻ​വ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഏ​റെ സ്പ​ർ​ശി​ച്ചെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യും മ​ലേ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ​മോ​ദി എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മോ​ദി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​യി​ലു​ണ്ടാ​യേ​ക്കും. ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നു​മു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന് മോ​ദി സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malaysiaPM Modi
    News Summary - Modi in Malaysia for two-day visit
    Similar News
    Next Story
    X