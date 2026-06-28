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    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 11:42 PM IST

    മോദി ബ്രാൻഡിങ്‌: മലയാളിയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്‌ ചാപ്പയടിക്കാൻ മന്ത്രി ഷാജി വരേണ്ട -ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ

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    മോദി ബ്രാൻഡിങ്‌: മലയാളിയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്‌ ചാപ്പയടിക്കാൻ മന്ത്രി ഷാജി വരേണ്ട -ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്കു​വേ​ണ്ടി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ചാ​പ്പ​യ​ടി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി കെ.​എം ഷാ​ജി വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന്‌ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്‌.​ഐ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ.​എ. റ​ഹീം എം.​പി.

    പി.​എം.​എ.​വൈ അ​ർ​ബ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ങ്‌ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്ന കെ.​എം ഷാ​ജി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്‌ പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി​യും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും യു.​ഡി.​എ​ഫും മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലൈ​ഫ്‌ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു വീ​ടി​നും പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ലോ​ഗോ പ​തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്‌ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം സം​ര​ക്ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ത്‌ മോ​ദി​യു​ടെ അ​ൽ​പ​ത്ത​ര​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ്‌ വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ.​എ റ​ഹീം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി. ​അ​നൂ​പ്‌, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​എ​സ്‌. ശ്യാ​മ എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അതേസമയം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വാ​സ് യോ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പാ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​ന്‍ വീ​ട് കി​ട്ടു​ന്ന​ത് അ​നാ​വ​ശ്യ വി​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് കെ.​എം. ഷാ​ജി പറഞ്ഞു. ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ക്ക് വീ​ട് കി​ട്ടു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ് പി.​എം ആ​വാ​സ് പ​ദ്ധ​തി. ഇ.​എം.​എ​സ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ് പി.​എം.​എ.​വൈ​യെ എ​തി​ര്‍ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന വി​ഹി​തം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് കാ​ര​ണ​മാ​ണ് പി.​എം.​എ.​വൈ പോ​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഇ​ട​തു സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പി​ന്മാ​റി​യ​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ഉ​ള്ള​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് പി​ന്മാ​റി​യ​ത് എ​ന്ന വാ​ദം നു​ണ​യാ​ണ്. പി.​എം ആ​വാ​സ് യോ​ജ​ന വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് താ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു​വ​രെ നി​ര്‍മി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളി​ലെ എം​ബ്ല​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നി​ല്‍ പോ​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ഇ​ല്ലെ​ന്നും എം​ബ്ലം മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന് കേ​​ന്ദ്ര​വി​ഹി​തം കു​റ​വാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ എ​ന്തി​നാ​ണ് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വ​യ​റ്റ​ത്ത​ടി​ക്കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഴു​വ​ന്‍ പൈ​സ​യും കേ​ന്ദ്രം ത​രു​ന്നി​ല്ല. ഏ​ഴു ല​ക്ഷം രൂ​പ ഒ​രു വീ​ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ന്‍ വേ​ണം. നാ​ലു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യേ കൊ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റു​ന്നു​ള്ളൂ. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ള്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വാ​ദം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി പാ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കി​ട്ടേ​ണ്ട വീ​ട് ക​ള​യാ​ന്‍ കൂ​ട്ടു​നി​ല്‍ക്ക​രു​ത്.

    പി.​എം.​എ.​വൈ നി​ബ​ന്ധ​ന​യി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ഇ​ല്ല. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഫോ​ട്ടോ വെ​യ്ക്കി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി എ​ന്ന ഡെ​സി​ഗ്നേ​ഷ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ.​എം.​എ​സ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഒ​രാ​ളു​ടെ പേ​രു​കൂ​ടി കൂ​ട്ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ത​ല്ലേ അ​പ​മാ​ന​മെ​ന്നും കെ.​എം. ഷാ​ജി ചോ​ദി​ച്ചു.

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    TAGS:DYFIAA Rahim MPKM ShajiPMAY Scheme
    News Summary - Modi Branding Row: DYFI Slams Minister Shaji
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