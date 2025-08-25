Begin typing your search above and press return to search.
    മുസോളിനി, ഹിറ്റ്ലർ എന്നിവരെ പോലെ മോദിയും ആർ.എസ്.എസും ഫോബിയയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് -പ്രകാശ് രാജ്

    text_fields
    bookmark_border
    Prakash Raj
    cancel
    camera_altപ്രകാശ് രാജ് 

    തിരൂർ: ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് നടൻ പ്രകാശ് രാജ്. ഭൂരിപക്ഷമാണ് ശരിയെങ്കിൽ മയിലിന് പകരം കാക്കയെ ദേശീയപക്ഷിയായും കടുവക്ക് പകരം പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായും കാണേണ്ടി വരുമെന്നും പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു.

    മുസോളിനി, ഹിറ്റ്ലർ എന്നിവരെ പോലെ നരേന്ദ്ര മോദിയും ആർ.എസ്.എസും ഫോബിയയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും പ്രകാശ് രാജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ മാനവിക വേദി വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    മുമ്പും കേന്ദ്ര സർക്കാറിനും മോദിക്കും ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾക്കും എതിരെ പ്രകാശ് രാജ് വിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ബോളിവുഡിലെ പകുതി പേരെയും വിലക്ക് വാങ്ങിയെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സർക്കാറിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശക്തിയുള്ള സർക്കാറുകൾക്ക് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളെ തടയാനാകും. അതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഈയിടെ തന്റെയൊരു സുഹൃത്ത് പ്രകാശ് നിങ്ങൾക്ക് ​അഭിപ്രായം പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടെന്നും തനിക്കതില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരെ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കും. എന്നാൽ, നിശബ്ദത പാലിച്ചവരെ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ബോളിവുഡിലെ പലർക്കും തന്നോടൊപ്പം സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അർഹതപ്പെട്ടത് ലഭിക്കില്ലെന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. സർക്കാറിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് ലഭിച്ചത്രയും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രകാശ് രാജിന്റെ മറുപടി.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​ക് താ​രം ഫ​വാ​ദ് ഖാ​നും വാ​ണി ക​പൂ​റും അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ‘അ​ബി​ർ ഗു​ലാ​ൽ’ സി​നി​മ​യുടെ പ്രദർശനം നിരോധിച്ചതിനെതി​രെ ന​ട​ൻ പ്ര​കാ​ശ് രാ​ജ്. അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്കാ​നും ന​ല്ല ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ല ആ​ളു​ക​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണ്, ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല. ബാ​ല പീ​ഡ​നം, അ​ശ്ലീ​ലം​ പോ​ലു​ള്ളവയുണ്ടെ​ങ്കി​ലൊ​ഴി​കെ വി​വാ​ദ​ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ത​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. സി​നി​മ കാ​ണാ​നും അ​ഭി​പ്രാ​യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​ക​ണം. സി​നി​മ​ക​ളെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഭ​യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ‘പ​ഠാ​ൻ’ സിനിമയിലെ ദീ​പി​ക പ​ദു​ക്കോ​ണി​​ന്റെ വ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ നി​റ​ത്തി​ന്റെ ​പേ​രി​ലു​ണ്ടാ​യ ഭീ​ഷ​​ണി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കേ​ന്ദ്ര സെ​ൻ​സ​ർ​ഷി​പ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഭാ​വി​യി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ സ്വ​യം സെ​ൻ​സ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​ക്കും. സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും, ഗോ​ധ്ര ക​ലാ​പ​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ട ‘എ​മ്പു​രാ​ൻ’ ഇ​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന് ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി വ​രി​ക​യും ചി​ല രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നു.

    ‘ദി ​ക​ശ്മീ​ർ ഫ​യ​ൽ​സ്’ പോ​ലു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​യി റി​ലീ​സ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ചി​ല ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി മാ​ത്ര​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ത്ത​രം അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മാ​കും -പ്രകാശ് രാജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

