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    വാഹന രേഖകളിലെ മൊബൈൽ അപ്‌ഡേഷൻ: പ്രവാസികൾക്ക് ​പുതിയ ക്രമീകരണം

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    വാഹന രേഖകളിലെ മൊബൈൽ അപ്‌ഡേഷൻ: പ്രവാസികൾക്ക് ​പുതിയ ക്രമീകരണം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​രി​വാ​ഹ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ധാ​റു​മാ​യി സ്വ​ന്തം മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ലി​ങ്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ആ​ധാ​റു​മാ​യി സ്വ​ന്തം മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ലി​ങ്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ‘പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ണി’ ന​ൽ​കി ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ധാ​റു​മാ​യി ലി​ങ്ക് ചെ​യ്ത മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ പ​രി​വാ​ഹ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലൊ​ന്ന്. പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ണി ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ർ.​സി​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നോ​മി​നി നി​ല​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, നോ​മി​നി​യു​ടെ ആ​ധാ​ർ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ പ​രി​വാ​ഹ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ണി, നോ​മി​നി രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​ശേ​ഷ​മേ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

    ആ​ധാ​റി​ലെ​യും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ​യും പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ട് മൂ​ലം വാ​ഹ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ധാ​റി​ലെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ൻ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും പൊ​രു​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ആ​ധാ​ർ ലി​ങ്ക് ചെ​യ്ത മൊ​ബൈ​ലി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ.​ടി.​പി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഓ​ഫി​സി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്താ​തെ ഓ​ട്ടോ-​അ​പ്രൂ​വ​ൽ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഓ​ട്ടോ-​അ​പ്രൂ​വ​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​കാ​ത്ത​തോ പേ​രി​ലെ പൊ​രു​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യ​തോ ആ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് ‘മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നി​ലൂ​ടെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഓ​ട്ടോ-​അ​പ്രൂ​വ​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് ല​ഭി​ച്ച പൊ​രു​ത്ത ശ​ത​മാ​നം 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ടെ​ടു​ത്ത് രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം.

    വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ മ​രി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് നോ​മി​നി​യു​ടെ പേ​രി​ലേ​ക്ക് ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം മാ​റ്റാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ നോ​മി​നി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ ‘ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ് അ​പ്‌​ലോ​ഡ്’ ഓ​പ്ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന ഉ​ട​മ​യു​ടെ മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും നോ​മി​നി​യാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം.

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    News Summary - Mobile number update in vehicle documents: New arrangement for expats
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