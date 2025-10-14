അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നോര്ക്ക കെയറിന് ഇനി മൊബൈല് ആപ്ലിക്കേഷനുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പ്രവാസി കേരളീയര്ക്കായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നടപ്പാക്കുന്ന സമഗ്ര ആരോഗ്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നോര്ക്ക കെയര് സേവനത്തിനായി ഇനി മൊബൈല് ആപ്പും. നോര്ക്ക കെയര് ആപ് ഗൂഗില് പ്ലേ സ്റ്റേറില് നിന്നോ ആപ്പിള് ആപ് സ്റ്റോറില്നിന്നോ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഒരു കുടുംബത്തിന് (ഭര്ത്താവ്, ഭാര്യ, 25 വയസ്സില് താഴെയുളള രണ്ടു കുട്ടികള്) 13,411 പ്രീമിയത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇന്ഷുറന്സും 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല് അപകട ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് നോര്ക്ക കെയര് പദ്ധതി. നവംബർ ഒന്നു മുതൽ നോര്ക്ക കെയര് പരിരക്ഷ പ്രവാസി കേരളീയര്ക്ക് ലഭ്യമാകും.
നിലവില് കേരളത്തിലെ 500 ലധികം ആശുപത്രികള് ഉള്പ്പെടെ രാജ്യത്തെ 16,000 ത്തോളം ആശുപത്രികള് വഴി പ്രവാസി കേരളീയര്ക്ക് ക്യാഷ് ലെസ് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഏറെകാലമായി പ്രവാസി കേരളീയരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ, അപകട ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ എന്നത്. ലോകകേരള സഭയില് ഉള്പ്പെടെ ഉയര്ന്ന ഈ ആശയത്തിന്റെ സാക്ഷാത്ക്കാരമാണ് നോര്ക്ക കെയര്. സാധുവായ നോര്ക്ക പ്രവാസി ഐ.ഡി, സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.ഡി. എന്.ആര്.കെ ഐ.ഡി കാര്ഡുളള പ്രവാസികള്ക്ക് നോര്ക്ക കെയറില് അംഗമാകാം.
