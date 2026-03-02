Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎം.എം മണിക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 March 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 12:02 PM IST

    എം.എം മണിക്ക് സീറ്റില്ല; ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ശിപാർശ വെട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    എം.എം മണിക്ക് സീറ്റില്ല; ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ശിപാർശ വെട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
    cancel

    ഇടുക്കി: എം.എം മണിക്ക് ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോലയിൽ സീറ്റില്ല. മണ്ഡലത്തിൽ മണിയെ മൂന്നാമതും മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ ആവശ്യം. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പട്ടികയിൽ മണിയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പട്ടിക സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തിരുത്തുകയായിരുന്നു. കെ.കെ ജയചന്ദ്രനാവും ഉടുമ്പൻചോലയിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി.

    ജയചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ഇന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കൂടി അംഗീകരിക്കും. മണിക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് വോട്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതീക്ഷ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പടെ ഉടുമ്പൻചോല ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സി.പി.എമ്മിന് തിരിച്ചടിയേറ്റിരുന്നു. ഇത് മറികടക്കാൻ മണിയുടെ ജനപ്രീതി സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വാദം.

    എന്നാൽ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വാദം അംഗീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തയാറായില്ല. അതേസമയം, സി.പി.എമ്മിൽ സീറ്റുവിഭജന ചർച്ചകൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. അടുത്തയാഴ്ചയോടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കാനാണ് സി.പി.എം പദ്ധതി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MM ManiCPMKerala News
    News Summary - MM Mani will not have a seat; State Secretariat rejects district committee's recommendation
    Similar News
    Next Story
    X