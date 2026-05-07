    Posted On
    date_range 7 May 2026 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 10:38 PM IST

    എം.എൽ.എമാർക്ക്​ ‘കിടപ്പാട’ത്തിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​തി​യ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​യ​മ​സ​ഭ വ​ള​പ്പി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ ‘കി​ട​പ്പാ​ടം’ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ച്​ പു​തി​യ ബ്ലോ​ക്ക്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​താ​ണ്​ ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ കാ​ര​ണം.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ‘പ​മ്പ’ ബ്ലോ​ക്കി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം ക​ഴി​യാ​ൻ ഇ​നി​യും സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. ബം​ഗാ​ളി​ൽ തെ​ര​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വ​ന്ന​തോ​ടെ ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടേ​ഴ്സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ സ്ഥ​ലം​വി​ട്ട​താ​ണ്​ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​കി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​തി​നാ​ൽ ഈ​മാ​സം ചേ​രു​ന്ന ആ​ദ്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ കെ.​ടി.​ഡി.​സി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ഗ​സ്റ്റ്​​ഹൗ​സു​ക​ളി​ലു​മാ​യി താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് നീ​ക്കം​.

    പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പ​മ്പ ബ്ലോ​ക്ക് പൊ​ളി​ച്ച് 73 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ 60 ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള പ​ത്തു​നി​ല മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം 2022 അ​വ​സാ​ന​മാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​ണി​തീ​ർ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​നം. പ​ഴ​യ പ​മ്പ​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന 16 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രി​ൽ 14 പേ​രെ ‘നി​ള’ ബ്ലോ​ക്കി​ന്‍റെ മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ലെ ഇ​രു​മ്പു​ഷീ​റ്റ് മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ള്ള ഒ​റ്റ​മു​റി ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 30,000 രൂ​പ വ​രെ മാ​സ​വാ​ട​ക​ക്ക്​ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​ങ്ങ​നെ താ​മ​സി​ച്ച​ത്.

    ഈ​മാ​സാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത്​ അ​ധി​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കും. അ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ സ്പീ​ക്ക​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്, ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം, ന​ന്ദി​പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച, ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ണ്ടാ​കും. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്ക്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    TAGS:MLA HostelKerala AssemblyKerala
    News Summary - MLAs will have to wait for 'a place to stay'
