Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപൂഴിത്തോട് -...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 7:55 AM IST

    പൂഴിത്തോട് - പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡ് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ എം.എൽ.എയും എം.പിയും മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    പൂഴിത്തോട് - പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡ് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ എം.എൽ.എയും എം.പിയും മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി
    cancel
    camera_alt

    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​ത്ത​റ-​പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ ത​ട​സ്സം നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എം.​എ​ൽ.​എ​യും എം.​പി​യും മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു

    പേരാമ്പ്ര: പൂഴിത്തോട്-പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡ് നിർമാണത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയും ഫാത്തിമ തഹ്‍ലിയ എം.എൽ.എയും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി. കെ. ബഷീറിന് നിവേദനം നൽകി. വയനാട്-കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബദൽ പാതയുടെ നിർമാണം നിലവിൽ പലവിധ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണം നീണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഈ നീക്കം. പൂഴിത്തോട്-പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡ് യാഥാർഥ്യമായാൽ അത് മലബാറിലെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് വലിയൊരു പരിഹാരമാകുമെന്ന് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    നിത്യേനയെന്നോണം താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ പെടാതെ വയനാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചും സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ ഈ ബദൽ പാത സഹായിക്കും. മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം കോഴിക്കോട്-വയനാട് ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്ക് ഇത് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമേകും.

    വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രോഗികൾക്ക് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ആശുപത്രികളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഈ പാത ഉപകരിക്കും. മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നിലവിലുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും നിയമക്കുരുക്കുകളും പരിഹരിച്ച് നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രത്യേക നിർദേശവും അടിയന്തിര നടപടികളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയയും ഷാഫി പറമ്പിലും മന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയം അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കാമെന്നും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PWD MinisterPK Basheeradv Fathima Thahiliyapadinjarethala Poozhithod RoadShafi Prambil
    News Summary - MLA and MP submit a petition to the Minister to remove the Poozhithodu - Padinjarathara road blockages
    Similar News
    Next Story
    X