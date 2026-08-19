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    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 9:13 AM IST

    സർക്കാർ വാഹനങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ യാ​ത്ര; ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്ല, ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളുടെ ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗം കൂ​ടു​ന്നു

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    സർക്കാർ വാഹനങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ യാ​ത്ര; ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്ല, ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളുടെ ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗം കൂ​ടു​ന്നു
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    ആ​ർ.​സി, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ന​മ്പ​ർ ​േപ്ല​റ്റ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മു​ത​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​വ​രെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ ക​രാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​യി​ൽ ചി​ല​തു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ടാ​ക്സി ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഓ​ടു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ പ്രൈ​വ​റ്റ് ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് ​െവ​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന​യാ​ണ് ഓ​ടു​ന്ന​ത്.

    മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ​പെ​ടു​ന്നു. ക​രാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ള​ക്കി മാ​റ്റി​യ ശേ​ഷം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ഇ​തി​ന്റെ തു​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും യാ​ത്ര​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഫ്രീ ​ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ത​ര​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വി.​ബി.​ജി റാം ​ജി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വി​ടാ​നും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ക​യു​ടെ 60 ശ​ത​മാ​നം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഹി​തം ആ​ണ്. താ​ഴെ ത​ട്ടി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള​ത് ഒ​രു ഓ​ഫി​സ് വാ​ഹ​നം മാ​ത്രം ആ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കാ​റേ​യി​ല്ല.

    ഈ ​വാ​ഹ​നം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്മാ​രാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യും ഇ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക യാ​ത്ര​ക​ള​ല്ല എ​ന്ന​തും ഓ​ഫി​സ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ണെ​ന്ന​തു​മാ​ണ് വി​ചി​ത്രം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​തി​ർ​ത്തി​യും ജി​ല്ല അ​തി​ർ​ത്തി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് ദി​വ​സേ​ന ഓ​ടു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ലോ​ഗ്ബു​ക്ക് പ്ര​കാ​രം യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന​ക​ത്താ​യി​രി​ക്കും. പ​ക്ഷേ, സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ദൂ​ര​വും പോ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​രി​ക്ക​ലും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് കൗ​തു​ക​ക​രം.

    പ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫി​സ് സ​മ​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ഓ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. പ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും സ്ഥി​രം ഡ്രൈ​വ​ർ രാ​വി​ലെ വ​ന്ന് ഒ​പ്പി​ട്ട് മു​ങ്ങു​ക​യും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥി​തി വി​ശേ​ഷ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ വാ​ഹ​ന ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗം വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും തോ​ന്നും​പ​ടി​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി.​പി.​എ​സ് ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​തി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ലോ​ഗ് ബു​ക്കു​മാ​യി ഒ​ത്തു​നോ​ക്കാ​നും സം​വി​ധാ​നം വേ​​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

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    TAGS:finance departmentGovernment of Keralamisused government vehiclesOfficial Vehicles
    News Summary - No audit of the Finance Department misuse of government official vehicles is increasing
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