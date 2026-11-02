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Madhyamam
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    പെ​രി​യാ​ർ ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ യു​വാ​വി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ

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    പെ​രി​യാ​ർ ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ യു​വാ​വി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ
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    കു​മ​ളി: പെ​രി​യാ​ർ ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ ആ​ദി​വാ​സി യു​വാ​വി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ മു​ല്ല​ക്കു​ടി​ക്ക് സ​മീ​പം കാ​ക്കാ​യോ​ളി ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കു​മ​ളി ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ലി​ബി​നെ (35) കാ​ണാ​താ​യ​ത്.

    കൂ​ട്ടു​കാ​രാ​യ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, രാ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ ട്ര​ക്ക് പാ​ത്ത് ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. മു​ല്ല​ക്കു​ടി മേ​ത​കാ​നം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നും ലി​ബി​നും രാ​മ​നും മു​ള​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ച​ങ്ങാ​ട​ത്തി​ൽ ത​ടാ​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് പോ​യ​ത്. നേ​രം വൈ​കി​യ​തോ​ടെ മു​ള ച​ങ്ങാ​ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​രു​വ​രും കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി. രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ലി​ബി​നെ കാ​ണാ​താ​യ കാ​ര്യം അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ ച​ങ്ങാ​ട​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ലി​ബി​ൻ ത​ടാ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് വീ​ണി​രി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​മാ​യി കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലും ത​ടാ​ക​ത്തി​ലും വ​നം, പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ തെ​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി ത​പ്പാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ്കൂ​മ്പാ ഡൈ​വേ​ഴ്സും എ​ത്തി​യി​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വ​ർ ഇ​റ​ങ്ങും മു​മ്പേ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി. മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ലി​ബി​ൻ അ​വി​വാ​ഹി​ത​നാ​ണ്.

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    News Summary - Missing Tribal Youth Found Dead in Lake at Periyar Tiger Reserve
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