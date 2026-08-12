ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കാണാതായ താനൂര് സ്വദേശിയെ കണ്ടെത്തിtext_fields
മലപ്പുറം: ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കാണാതായ താനൂര് സ്വദേശിയെ കണ്ടെത്തി. കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ താനൂര് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽവെച്ച് ഇംതിയാസിനെ കണ്ടെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മുതലായിരുന്നു ഇംതിയാസിനെ കാണാതായത്. നഴ്സിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇംതിയാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാന് ബെംഗളൂരുവിലെ കോളജിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ബംഗളൂരുവിലെത്തിയ ശേഷം വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു വിവരവും ലഭിക്കാതാവുകയായിരുന്നു. ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓഫായതിനാൽ വീട്ടുക്കാർ താനൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. അവസാനമായി ഇംതിയാസിന്റെ ഫോൺ ഓണായത് ദേഹരഹള്ളി ഭാഗത്താണെന്ന് ലൊക്കേഷന് വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.
കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് താനൂർ പൊലീസ് നടത്തിയ വ്യാപകമായ അന്വേഷണത്തിൽ യുവാവിനെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെച്ച് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
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