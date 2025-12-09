മലയാറ്റൂരിൽ രണ്ടുദിവസം മുൻപ് കാണാതായ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

മലയാറ്റൂരിൽ രണ്ടുദിവസം മുൻപ് കാണാതായ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
കാലടി: രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് കാണാതായ 19കാരിയുടെ മൃതദേഹം ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. മലയാറ്റൂര് സെബിയൂര് കൂരാപ്പിള്ളി കയറ്റത്തിനു സമീപമാണ് വിദ്യാർഥിനിയെ മരിച്ചനിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. മുണ്ടങ്ങാമറ്റം തുരുത്തിപറമ്പില് വീട്ടില് ഷൈജുവിന്റെ മകള് ചിത്രപ്രിയയാണ് (19) മരിച്ചത്. ബംഗളൂരുവിൽ ഏവിയേഷന് കോഴ്സ് ഒന്നാംവര്ഷ വിദ്യാർഥിനിയാണ്.
കൂരാപ്പിള്ളി കയറ്റത്തിനു സമീപം റോഡിന് സമീപത്തെ വിജനമായ പറമ്പിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടരക്ക് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മാതാവ് ജോലിചെയ്യുന്ന കാറ്ററിങ് യൂനിറ്റിലെ സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചമുതല് ചിത്രപ്രിയയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് വീട്ടുകാര് പൊലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു.
ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, വിരലടയാള വിദഗ്ധര് എന്നിവരും ഉയര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സഥലത്തെത്തി. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. മാതാവ്: ഷിനി. സഹോദരന്: അഭിജിത്ത്.
