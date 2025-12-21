Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 11:27 PM IST

    വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്രപരിഷ്‍കരണം; ‘അദൃശ്യർ’ അധികവും തലസ്ഥാനത്ത്

    ആദ്യ പത്ത്​ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അഞ്ചും തലസ്ഥാനത്ത്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഉ​ൾ​​പ്പെ​ട്ട​ത് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ. 58828 പേ​രാ​ണ്​​ ഇ​വി​ടെ കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്തു​ള്ള​ത്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും നാ​ലും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ലെ ന​ഗ​ര മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ. വ​ട്ടി​യൂ​ർ​കാ​വ്​- 54,163, നേ​മം - 49,063, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം - 43,395 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണി​ത്.

    മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ, സ്ഥി​ര​മാ​യി താ​മ​സം മാ​റി​യ​വ​ർ, ഒ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, ഫോം ​വാ​ങ്ങാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ഇ​ര​ട്ടി​പ്പാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള 24.08 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ 16 ല​ക്ഷ​വും ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്. ‘ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ’ എ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ധി​യെ​ഴു​തി​യ​വ​ർ പ​ല​രും നാ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഒ​പ്പം വ​ന്നാ​ൽ കാ​ട്ടി​ത്ത​രാ​മെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക വീ​ണ്ടും സം​ശ​യ​മു​ന​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്.

    140 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ക​ണ​ക്ക്​ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഒ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത്​ 17142 പേ​രാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര (41,984), എ​റ​ണാ​കു​ളം (40,378), തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ (37,334), ദേ​വി​കു​ളം (32,339), പാ​ല​ക്കാ​ട് (32,165), പാ​റ​ശ്ശാ​ല (31,399) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​റ്​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ. പ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. ജി​ല്ല തി​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്താ​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​ണ്, 4.07 ല​ക്ഷം. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ വ​യ​നാ​ടും (37223). ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പി​റ​കി​ൽ. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ലാ​ണ്​-6239. ധ​ർ​മ​ടം (6,733) പേ​രാ​വൂ​ർ (7,100), തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ (7,313), കൊ​ടു​വ​ള്ളി (7,612), ഏ​റ​നാ​ട് (7,671), വേ​ങ്ങ​ര (7,715), പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ (7,788), കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് (7,827) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പി​റ​കി​ലു​ള്ള മ​റ്റ്​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​ത്താ​ണ്. 2,41,220 എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ഇ​വി​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ 15,398 പേ​രാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സൗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ (1,59,953). ഇ​വി​ടെ കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ 19,930 ഉം. ​എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​നി ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​​ര്​ ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പു​തു​താ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. പ​ത്തി​ലേ​റെ പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​വ​ർ 2025 എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​വു​ക​യും പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    TAGS:SIRThiruvananthapuramKerala
    News Summary - The highest number of names in the state in the list of missing persons in the S.I.R. is from the Thiruvananthapuram constituency
