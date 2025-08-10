Begin typing your search above and press return to search.
    ജർമൻ യുവതിയുടെ തിരോധാനം: നിർണായക വിവരം നൽകി ഇന്‍റർപോൾ

    ജർമൻ യുവതി ലിസ വെ​യ്സ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ര്‍മ​ന്‍ യു​വ​തി ലി​സ വെ​യ്സി​ന്‍റെ തി​രോ​ധാ​ന കേ​സി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വ്. ലി​സ​യു​ടെ ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി​യ യു.​കെ പൗ​ര​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി ഇ​ന്റ​ർ​പോ​ൾ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. ലി​സ​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ-​യു.​കെ കു​റ്റ​വാ​ളി കൈ​മാ​റ്റ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം യു.​കെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​പോ​ളി​​​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ലേ ആ​റ് വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ചു​രു​ള​ഴി​യൂ.

    2019 മാ​ർ​ച്ച് 14നാ​ണ് ലി​സ​യെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. മാ​ര്‍ച്ച് 15ന് ​ലി​സ​യു​ടെ ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി തി​രി​കെ പോ​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി​യ അ​ലി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ലി​സ​യു​ടെ മാ​താ​വ് ജ​ർ​മ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത് കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​യി ബ്രി​ട്ടി​ഷ് എം​ബ​സി വ​ഴി ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​പോ​ളി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​ത്.

