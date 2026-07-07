Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഫസൽ വധക്കേസ്: എലി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 July 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 10:44 AM IST

    ഫസൽ വധക്കേസ്: എലി കൊണ്ടുപോയതല്ല, കാണാതായ രക്തംപുരണ്ട തൂവാല ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തി; ദുരൂഹത നീങ്ങുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫസൽ വധക്കേസ്: എലി കൊണ്ടുപോയതല്ല, കാണാതായ രക്തംപുരണ്ട തൂവാല ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തി; ദുരൂഹത നീങ്ങുന്നു
    cancel


    കൊച്ചി: തലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് ഫസൽ വധക്കേസിൽ നിർണായക തെളിവായിരുന്ന, കോടതിയിൽനിന്ന് കാണാതായ രക്തംപുരണ്ട തൂവാല കണ്ടെടുത്തു. എറണാകുളം സി.ജെ.എം കോടതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ തൊണ്ടിമുതൽ കാണാതായത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും ദുരൂഹതകൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. തൂവാല എലി കരണ്ടുപോയതാകാമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള നിഗമനം. എന്നാൽ, കോടതിയിൽ നടന്ന വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ഇപ്പോൾ തൂവാല കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    സി.ബി.ഐ കോടതിയിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്നതിനിടെ തൊണ്ടിമുതലായ തൂവാല ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ കവറിൽ തൂവാലയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം, തൂവാല എലി കരണ്ടുപോയതാകാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് മാത്രമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വാദം അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച കോടതി, സംഭവം ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സി.ജെ.എം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തൂവാല കണ്ടെത്തിയെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്.

    ഫസൽ വധക്കേസിൽ അന്വേഷണസംഘം അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്ന തെളിവാണ് ഈ തൂവാല. ഫസലിന്റെ രക്തം പുരണ്ട തൂവാല, ആർ.എസ്.എസ്-ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരുടെ താമസസ്ഥലത്തിന് സമീപം പ്രതികൾ മനഃപൂർവം കൊണ്ടുപോയിട്ടു എന്നാണ് സി.ബി.ഐയുടെ കുറ്റപത്രം. കേസ് അന്വേഷണത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിനും അതുവഴി പ്രദേശത്ത് സാമുദായിക സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നും സി.ബി.ഐ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ വാദങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിനും ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കുന്നതിനും തൂവാല അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

    തൂവാല കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കും, അത് എലി കരണ്ടുപോയതാണെന്ന വാദങ്ങൾക്കും ഈ കണ്ടെത്തലോടെ വിരാമമാവുകയാണ്. എങ്കിലും, അതീവ സുരക്ഷയിൽ കോടതിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട തൊണ്ടിമുതൽ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതും, പിന്നീട് എവിടെനിന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നതും സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

    2006 ഒക്‌ടോബർ 22ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിലാണ് മുഹമ്മദ് ഫസൽ ​കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. പത്രവിതരണക്കാരനായിരുന്ന ഫസൽ, റമദാൻ മാസത്തിലെ അവസാന നോമ്പ് ദിനത്തിൽ പുലർച്ചെ ജോലിക്കായി പോകുമ്പോഴായിരുന്നു കൊല. സി.പി.ഐ ബ്രാഞ്ച് അംഗവും അച്യുതൻ സ്മാരക വായനശാലയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ഫസൽ, പിന്നീട് എൻ.ഡി.എഫിൽ ചേർന്നതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    ആദ്യം തലശ്ശേരി പോലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷിച്ച കേസ്, ഫസലിന്റെ ഭാര്യ സി.എച്ച്. മറിയു ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയെത്തുടർന്ന് സി.ബി.ഐ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതക കേസുകളിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേസ് ഇതായിരുന്നു.

    2012 ജൂൺ 12-ന് സി.ബി.ഐ എറണാകുളം ചീഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് കേസിൽ പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാരായി രാജൻ, കാരായി ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ആർ.എസ്.എസ് ആണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ സി.പി.എം നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചതായും, അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായും സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രത്തിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളെ സി.പി.എം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:towelsFazal Murder CaseRSSCBICPMBJP
    News Summary - Missing Blood-stained Towel in Fazal Murder Case Found in CJM Court
    Similar News
    Next Story
    X