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    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 1:17 PM IST

    ഏഴാം ക്ലാസുകാരന്റെ തിരോധാനം: രണ്ടാംദിനവും തിരച്ചിൽ ഫലം കണ്ടില്ല

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    കാ​യ​ലി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ഏഴാം ക്ലാസുകാരന്റെ തിരോധാനം: രണ്ടാംദിനവും തിരച്ചിൽ ഫലം കണ്ടില്ല
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    ബി​ലാ​ൽ

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: കാ​ണാ​താ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കാ​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. പ​ട​നാ​യ​ർ​കു​ള​ങ്ങ​ര തെ​ക്ക് അ​റ​യ്ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നൗ​ഷാ​ദ്-​ഷെ​മീ​മ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നും പ​ട​നാ​യ​ർ​കു​ള​ങ്ങ​ര തെ​ക്ക് ഗ​വ. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ ബി​ലാ​ലി​നെ​യാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്.

    ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി രാ​ത്രി​യാ​യി​ട്ടും തി​രി​കെ എ​ത്താ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വീ​ട്ടു​കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ന്നേ​റ്റി കാ​യ​ലി​ലെ വ​ള്ളം​ക​ളി പ​വ​ലി​യ​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​യു​ടെ സൈ​ക്കി​ളും ചെ​രു​പ്പും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ന്നേ​റ്റി കാ​യ​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വൈ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യോ​ടെ തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യും കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ സ്കൂ​ബ ഡൈ​വി​ങ് ടീ​മും പ്രാ​ദേ​ശി​ക മു​ങ്ങ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രും രാ​ത്രി ഏ​ഴ​ര​വ​രെ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. പൊ​ലീ​സും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:Kollam NewsSecond daySearchdisappearance
    News Summary - Missing 7th-Grader: Search Enters Second Day
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