    കരമനയിൽ നിന്ന് കാണാതായ 14കാരിയെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി

    കരമനയിൽ നിന്ന് കാണാതായ 14കാരിയെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ര​മ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ണാ​താ​യ 14 കാ​രി​യെ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. കു​ട്ടി​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി വീ​ടു വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ത​മ്പാ​നൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​തും പ​ര​ശു​റാം എ​ക്‌​സ്പ്ര​സി​ൽ ക​യ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ കാ​ശി​ഗു​ഡ​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കു​ട്ടി​യു​ടെ ചി​ത്രം​ക​ണ്ട് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ കാ​ശി​ഗു​ഡ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ വി​വ​രം ന​ല്‍കി​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി സു​ര​ക്ഷി​ത കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ര​മ​ന പൊ​ലീ​സും കു​ട്ടി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ടൂ​ർ പോ​കാ​ൻ വീ​ട്ടു​കാ​ർ സ​മ്മ​തി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പി​ണ​ങ്ങി​യാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി വീ​ടു​വി​ട്ട​തെ​ന്നാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം.

    TAGS:Missing CasetrivandrumKaramanaLatest News
    News Summary - Missing 14-year-old girl from Karamana found in Hyderabad
