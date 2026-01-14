Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Jan 2026 3:09 PM IST
    14 Jan 2026 3:09 PM IST

    നേ​രി​ട്ട് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ; സ​ജീ​വ​മാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ministers in kalolsavam
    സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​രു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    64ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം തൃ​ശൂ​രി​ലാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ജ​യ​മാ​ണ് എ​ല്ലാം സ​ജ്ജ​മാ​യ ക​ലോ​ത്സ​വ ന​ഗ​രി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ. ​രാ​ജ​നും ആ​ർ. ബി​ന്ദു​വും നേ​രി​ട്ട് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഒ​രാ​ഴ്ച​യി​ല​ധി​ക​മാ​യി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി തൃ​ശൂ​രി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ ഉ​മേ​ഷും കെ. ​വാ​സു​കി​യും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​ർ​ജു​ൻ പാ​ണ്ഡ്യ​നു​മെ​ല്ലാം എ​ണ്ണ​യി​ട്ട യ​ന്ത്രം​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. വേ​ദി​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ മു​ത​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​രെ ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ മാ​റ്റ​വും ഒ​ന്നും ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​താ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഒ​പ്പം പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

