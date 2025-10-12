Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 11:31 PM IST

    ദേശീയ ഫുട്​ബാൾ കിരീടവുമായി അവർ പറന്നിറങ്ങി; വ​സ​തി​യി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി മ​ന്ത്രി

    kerala u19 football
    അ​ണ്ട​ർ 19 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ കേ​ര​ള ടീം ​മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്കൊ​പ്പം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കി​ത്ത​ന്ന​ത്‌ മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്‌. ട്രെ​യി​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ്‌ ക​ൺ​ഫേം ആ​ക്കി​ത്ത​രാ​മോ​യെ​ന്ന്‌ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഫ്ലൈ​റ്റ്‌ ടി​ക്ക​റ്റ് ത​ന്നെ ശ​രി​യാ​ക്കി​ത്ത​ന്നു.

    ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ശ​രി​ക്കും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി’-​അ​ണ്ട​ർ 19 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ കേ​ര​ള ടീം ​ക്യാ​പ്‌​റ്റ​ൻ അ​ദ്വൈ​ത്‌ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യു​ടെ ആ​വേ​ശം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി.

    കി​രീ​ട​നേ​ട്ട​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ടീ​മി​ന്‌ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യാ​യ റോ​സ്‌​ഹൗ​സി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ ക്യാ​പ്‌​റ്റ​നും ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്‌.

    സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പു​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്‌ വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങി​യ ടീം ​നേ​രെ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ധു​രം ന​ൽ​കി മ​ന്ത്രി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ടീം ​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പം ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക​യും ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​റ്‌ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ച്ച് ഫൈ​ന​ലി​ൽ മേ​ഘാ​ല​യ​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട്‌ ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്‌ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കേ​ര​ളം കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:u19 footballV SivankuttyKerala FootballNational Football Tournament
